Новое мобильное приложение позволит планировать звонки родителям

Фото: ИТАР-ТАСС

Новое мобильное приложение "Позвоните родителям" будет доступно для скачивания с 24 ноября. Услуга, запущенная в рамках празднования Дня матери, представляет собой бесплатный сервис напоминаний, позволяющий запланировать общение с членами семьи.

Для активизации приложения требуется лишь перенести необходимые телефонные номера из записной книжки мобильного. Затем выбранным абонентам присваиваются определенные роли, а после выбираются дни и промежутки времени, удобные для звонка.

"Необходимые параметры достаточно установить один раз - в будущем программа сама предложит совершить звонок в удобное для вас время и напомнит о тех вызовах, что вы пропустили. Приложение соберет статистику запланированных и совершенных звонков за месяц, которой вы можете поделиться с друзьями, благодаря интеграции с социальными сетями Facebook, "Вконтакте" и Twitter", - сообщили разработчики.

Приложение бесплатно. Скачать его можно в AppStore.