Перенос мобильных номеров операторы начнут тестировать в сентябре

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотовые операторы вскоре могут начать тестировать услугу по переносу телефонных номеров. Минкомсвязь официально подтвердило готовность к интеграции базы номеров с информационными системами операторов и направило им письма с планируемым графиком работ.

Письмо было направлено в адрес семи крупнейших компаний связи: "Ростелеком", МТС, "ВымпелКом", "МегаФон", "Теле2 Россия", "Скартел", "СМАРТС", а также в Ассоциацию региональных операторов связи, объединяющую более 30 компаний связи по всей стране. Согласно документу, полномасштабное тестирование процесса переноса и подготовки запуска услуги пройдет с 11 сентября по 1 ноября этого года.

Как отметил замминистра связи и массовых коммуникаций Денис Свердлов, учитывая это, компаниям уже сейчас стоит начать проверку технической интеграции базы номеров с информационными системами. Он подчеркнул, что это обеспечит своевременную реализацию механизма сохранения абонентского номера при смене оператора.

Напомним, закон о переносимости телефонных номеров должен вступить в силу в конце 2013 года. По нему абонент сможет сохранить номер мобильного телефона при смене оператора. При этом услуга будет платной, а цена на нее не должна превышать 100 рублей.