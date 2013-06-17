Как оплатить услуги и узнать результаты ЕГЭ на портале госуслуг

Фото: ИТАР-ТАСС

На портале госуслуг можно не только оформить загранпаспорт и зарегистрироваться в ЗАГСе, но и посмотреть результаты ЕГЭ, а также оплатить услуги по единому платежному документу (ЕПД). Как сэкономить время на работе с государственными сервисами, рассказывает M24.ru.

Для начала нужно зарегистрироваться. Заходим на сайт gosuslugi.ru и кликаем на кнопку "Регистрация". Внимательно вводим свои анкетные данные, указываем страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Важно, чтобы личные данные полностью совпадали с информацией на СНИЛС: если там указано ваше отчество, его необходимо ввести и на сайте, несмотря на то, что поле не помечено как обязательное к заполнению.

Далее вводим действующий адрес электронной почты, на который придет код подтверждения. Вводим код, указанный в письме, и получаем доступ к "Личному кабинету". Можно начинать работу.

Чтобы ознакомиться с материалами ЕГЭ и ГИА, заходим в раздел "Электронные услуги" и выбираем пункт "Результаты ЕГЭ или ГИА-9". Далее необходимо заполнить заявление: в электронную анкету следует вписать информацию об участнике экзамена и экзамене, с результатами которого вы хотели бы ознакомиться.

Выпускники 9 классов могут ознакомиться с результатами экзаменов ГИА-9, посмотреть первичный балл за экзаменационную работу и информацию о выполнении каждого задания. При этом оценка по экзамену и изображения работ публиковаться не будут. Ознакомление с оценкой по экзамену проводится в образовательных учреждениях.

Данная услуга будет бесплатно предоставляться москвичам до 1 сентября этого года.

Чтобы оплатить услуги городских учреждений по единому платежному документу, зайдите в раздел "Оплатить" на главной странице сайта, кликните по ссылке "Виды платежей" и выберите пункт "Оплата по Единому платежному документу (ЕПД) (Жилищно-коммунальные услуги)". Пройдите по ссылке "Перейти к поиску начислений и оплате". Введите код плательщика, указанный в правом верхнем углу вашего ЕПД, выберите вид документа и период оплаты услуг. Оплата может производиться в течение 3 рабочих дней. В это время сервис может выдавать задолженность по уже оплаченным периодам.

Информацию по выставленным счетам предоставляет сервис "Поиск начислений", а историю платежей можно увидеть в разделе "Мои платежи".

Сегодня пользователям портала госуслуг доступно более 250 государственных и муниципальных услуг, а также платные сервисы 6,5 тысяч городских учреждений. Этот список постоянно обновляется.