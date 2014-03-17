Сотовых операторов обяжут рассылать SMS о планах по изменению тарифов

Фото: ИТАР-ТАСС

Минкомсвязь разработала правила оповещения абонентов сотовой связи об изменений тарифов. Они призваны усовершенствовать порядок взаимоотношений между абонентами и операторами, сообщает пресс-служба министерства.

Операторы мобильной связи должны будут информировать абонентов о планах изменения тарифов по sms

Кроме того, проект постановления уточняет процесс переноса номеров. Теперь срок уведомления абонента о существующей задолженности перед оператором отсчитывается с даты начала оказания услуг новым оператором связи, а не с момента подачи заявления.

Абоненты "городских номеров" смогут получать счета на оплату телефонных услуг в электронном виде.

В настоящее время сотовые компании оповещают абонентов о изменении тарифов посредством собственных сайтов, которые читает незначительная часть пользователей.