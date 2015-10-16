"Активный гражданин" привлечет на публичные слушания сотни тысяч москвичей

Участие в публичных слушаниях будет доступно через систему "Активный гражданин" с конца ноября, передает корреспондент m24.ru со ссылкой на заместителя мэра столицы Анастасию Ракову.

"Публичные слушания по строительным проектам – это одна из наших болевых точек. Помимо сохранения классической схемы, когда вы приходите вечером на собрание и высказываете свое мнение, мы даем возможность зарегистрироваться в "Активном гражданине" и на портале госуслуг получать интересующую вас информацию по публичным слушаниям, нажать кнопку "нравится", "не нравится", "что я могу добавить", – заявила Ракова на Московском урбанистическом форуме.

Первые юридически значимые публичные слушания с использованием платформы для электронных референдумов пройдут уже в конце ноября. "Полгода мы будем тестировать систему, и затем ее запустим", – добавила заммэра.

Пресс-служба департамента ифномационных технологий поясняет, что привязка к аккаунту на портале госуслуг нужна, чтобы электронные публичные слушания обрели юридическую значимость. При этом традиционную форму слушаний в виде собрания жиетелей района отменять не планируется. Голосования в "Активном гражданине" только дополнят традиционную форму обсуждения.

"Чтобы принять участие в голосовании по публичным слушаниям нужно пройти идентификацию на городском портале госуслуг. Даже если уровень идентификации не позволит голосовать на электронных публичных слушаниях, вы всегда будете видеть список того, что проводится", – пишут представители ведомства.

Впервые об идее дополнить "живые" публичные слушания электронными Анастасия Ракова сообщила в декабре 2014 года. Тогда столичные власти решали проблему с легитимностью результатов таких голосований.

Отметим, что сейчас пользователи "Активного гражданина" также могут поучаствовать в процессе развития городских территорий. Несмотря на то, что электронный голосований за и против строительства или реконструкции городских объектов еще нет, участники проекта могут одобрить или раскритиковать проекты уже после того, как они прошли публичные слушания. Так жители города уже оценили проект развития МГУ и Тушинского аэродрома.