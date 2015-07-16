В столице сократится количество таксофонов

Фото: ТАСС

Власти Москвы установили порядок размещения в городе таксофонов, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий.

Предполагается, что общее число таксофонов сократится, а сами аппараты будут концентрироваться в местах с низким уровнем телефонизации – в первую очередь, в ТиНАО, а также в районах массового скопления людей, откуда идет самое большое число вызовов на номера экстренных служб.

Теперь таксофоны получили статус нестационарных объектов, месторасположение которых определяется специальной схемой размещения, которая будет разработана до 1 ноября.

"После того как схему размещения одобрит межведомственная комиссия по вопросам потребительского рынка мэрии, операторы смогут заключить договоры аренды с префектурами, на территории которых предполагается устанавливать аппараты. Объекты, которые не попадут в новую схему размещения, ждет демонтаж", – отметили в департаменте.

При этом аппараты, устанавливаемые по новым правилам, будут гораздо компактнее существующих – в мэрию поступало много жалоб на громоздкие конструкции таксофонов, которые мешали проходу пешеходов. Размещать на таксофонах наружную рекламу будет запрещено.

Ранее вопрос размещения таксофонов в городе не был урегулирован, в результате чего они фактически использовали как рекламные конструкции, а городской бюджет не получал от операторов никаких отчислений.

Добавим, что в ходе опроса проекта "Активный гражданин" в июне прошлого года, только 6 процентов москвичей заявили, что хотя бы изредка пользуются таксофонами. Большинство участников опроса признались, что не испытывают потребности в этом виде связи.

Более 20 процентов респондентов высказались за сокращение количества таксофонов в городе.