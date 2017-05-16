Миссия оператора – поддержать стиль жизни абонента

Мобильный оператор Tele2 запустил сеть в Москве чуть больше года назад. Компания уже вошла в историю телеком-отрасли как четвертый федеральный оператор, а жителям столицы Tele2 запомнилась нестандартным подходом к ведению бизнеса, яркими рекламными кампаниями и, конечно, низкими ценами. О будущем и настоящем московского телекома мы поговорили с коммерческим директором Tele2 в Москве Антоном Кондратовым.

Антон Кондратов. Фото: Tele2

– Антон, столичная телеком-отрасль является, пожалуй, одной из самых сложных, высококонкурентных и динамичных, но Москва вообще выдающийся город − какие особенности есть у московского рынка?

– В столице более высокие темпы жизни, которые откладывают отпечаток на модель потребительского поведения. Во многом такая динамика обусловлена большой территорией города. Посудите сами, Москва в три с половиной раза больше Сингапура и более чем в пять превосходит Андорру − одно из самых больших по величине микрогосударство Европы.

В Москве совершенно разрозненные целевые аудитории как по профессиям, мировоззрению и менталитету, так и по образу жизни, интересам, модели потребительского поведения. Клиент в Москве более требовательный. Концентрация рекламных сообщений здесь как нигде высока: по некоторым метрикам, среднестатистический москвич видит до 3000 рекламных сообщений в день. Все это важно учитывать в работе.

– Вы сказали, что московский клиент более требовательный. Как это проявляется по отношению к операторам связи?

– Московские абоненты первыми начинают использовать все технологические новинки. Они не могут даже на секунду остаться без связи. Они не мыслят свою жизнь без социальных сетей и мессенджеров. Они требуют более разнообразного клиентского сервиса.

Во многом требовательность клиентов подкрепляется высокой конкуренцией на телекоммуникационном рынке. Согласитесь, четыре федеральных оператора создают широкие возможности выбора, а функция смены оператора связи с переносом своего номера дает абонентам полную свободу.

– И как же вы удивляете такую избалованную аудиторию?

– В первую очередь востребованными продуктами и услугами, в том числе уникальными, разработанными совместно с другими компаниями. Эффективные партнерские программы – это часть нашей бизнес-стратегии. Мы создаем эксклюзивные продукты на стыке телекома и других отраслей, постепенно формируя экосистему мобильных сервисов. В результате с помощью телекоммуникаций мы удовлетворяем ежедневные "нетелекоммуникационные" потребности абонентов.

Tele2 не запускает брендированные банки, такси и прочее, мы устанавливаем партнерство с лучшими компаниями на рынке и вместе с ними разрабатываем новые сервисы. Главное, чтобы они максимально органично вписывались в жизнь наших клиентов и делали ее комфортнее.

Например, в 2016 году мы запустили музыкальный сервис Zvooq, совместно с Touch Bank выпустили дебетовые и кредитные карты "Другие правила" с повышенным кешбэком за оплату услуг связи, сниженной стоимостью обслуживания и дополнительными бонусами от банка. Наши абоненты могут получать скидку и дополнительные бонусы, заказывая такси через сервис Gett. Проектов много, и мы будем активно их развивать для наших абонентов.

– Но по мнению некоторых экспертов, подобные кобрендинговые проекты актуальны только для небольшой аудитории. Вы не думаете, что ваши партнерские проекты будут востребованы далеко не всеми абонентами?

– Многие кобрендинговые проекты других компаний не смогли охватить большое количество потребителей из-за того, что изначально ориентировались на весьма узкую или нишевую аудиторию. Наши же проекты ориентированы на абсолютное большинство москвичей. Согласитесь, практически все пользуются банковскими картами, очень многие москвичи ездят на такси и смотрят фильмы и сериалы через интернет. В этом и специфика наших партнерских программ. Мы предлагаем абонентам именно то, что востребовано ими.

Есть и другой плюс для абонентов – финансовый, на фоне определенных сложных явлений в экономике многие стали внимательнее относится к своим расходам, а наши партнерские проекты позволяют оптимизировать траты клиентов.

Мы полагаем, что при практически равных базовых параметрах клиенты будут выбирать того оператора, который будет создавать интересные продукты, соответствовать их стилю жизни и предлагать максимальный комфорт. Tele2 хочет быть именно таким другом и партнером.

– И почему такую бизнес-схему вы видите привлекательной именно для оператора связи?

– Потому что она прежде всего привлекательна для абонентов (смеется). Понимаете, важно тонко чувствовать настроение потребителей. Мы с вами в самом начале интервью обсудили, что московские клиенты очень требовательны. Для того чтобы соответствовать их ожиданиям, необходимо предлагать более эксклюзивный продукт. А схема работы "базовые телеком-услуги + партнерский сервис" может удовлетворить потребности даже самой избалованной публики.

Есть и другая причина. Сегодня рынок сотовой связи достиг своего насыщения. По разным исследованиям, на одного москвича приходится до трех сим-карт. Новых абонентов просто негде взять, все москвичи уже пользуются услугами одного из четырех операторов. Поэтому надо создавать более интересные предложения.

– То есть в основе новой бизнес-стратегии – только партнерские программы?

– Не совсем, партнерские проекты – это всего лишь часть стратегии. Основная философия новых бизнес-ориентиров – это модель ведения бизнеса по принципу lifestyle enabler, иными словами мы стремимся стать для абонента партнером по стилю жизни. 2017 год Tele2 начала с обновленной коммуникационной платформой "Другие правила". Данный слоган отражает изменения, которые происходят внутри компании, и новые решения, которые будут разработаны для абонентов. Это не только выход за пределы "традиционного телекома", но и создание новых сервисов и опций, которые наиболее соответствуют образу жизни наших клиентов.

– И что же это за соответствующие образу жизни москвича сервисы?

– Например, наша опция по переносу остатков: все неиспользованные минуты, SMS и гигабайты переносятся на следующий месяц. Думаю, вы сами могли наблюдать, как через три месяца после запуска нашу идею скопировали коллеги по отрасли.

Комплементарный подход мы использовали при запуске новой тарифной линейки "Мой Tele2". В условиях повсеместного отказа от безлимитного интернета мы предложили абонентам достойную альтернативу: дали достаточно гибкие тарифные планы с безлимитным трафиком в наиболее популярных социальных сетях и мессенджерах: "ВКонтакте", "Одноклассниках", Facebook, WhatsApp и Viber. Согласитесь, безлимит на самые востребованные соцсети и мессенджеры в сочетании с пакетом трафика в 12 или, например, 30 Гб создает возможности для практически неограниченного интернет-потребления.

– Учитывая, что основной трафик приходится именно на социальные сети и мессенджеры, вы, по сути, оставили безлимитный интернет. В чем тогда смысл пакетов интернет-трафика?

– Именно потому что основной интернет-трафик наших абонентов приходится на социальные сети и мессенджеры, мы и оставили его бесплатным. А доступ к нишевым и "тяжелым" ресурсам ограничили рамками пакетного тарифа. Дело в том, что при безлимитном интернете возникала ситуация, когда несколько процентов абонентской базы потребляли "тяжелый" контент (скачивали видеофайлы, загружали торренты, пользовались онлайн-играми) и в результате существенно загружали сеть, что сказывалось на всех абонентах.

– То есть отказ от безлимита не снизит объемы потребления интернет-трафика и, как следствие, не приведет к падению выручки от мобильного интернета?

– Однозначно нет. Интернет-трафик стабильно растет у всех операторов абсолютно на всех тарифах. На примере Tele2 могу сказать, по итогам года голосовой трафик увеличился в 2 раза (вопреки предсказанию ряда аналитиков), а потребление интернет-трафика возросло почти в 16 раз. В прошлом месяце среднесуточный объем передачи данных в сети Tele2 составил 220 терабайт. Чтобы вы понимали, 220 терабайт – это практически 23 года беспрерывного просмотра онлайн-видео.

- Ваша сеть справляется с такими нагрузками?

– Полностью справляется. Дело в том, что, выходя на московский рынок, мы бросили все силы на строительство качественной технологической инфраструктуры. Не буду лукавить, в момент запуска коммерческих операций в столичном регионе у нас были некоторые сложности в отдельных подмосковных районах. Но мы ликвидировали "белые пятна", и теперь наша сеть охватывает 97 процентов населения Москвы и Московской области.

– За какой период вы построили такую сеть?

– Практически за один год.

– И как же вам удалось в такие короткие сроки построить такую сеть? Ваши коллеги по отрасли десятилетиями ее строили.

– Благодаря нескольким факторам. Во-первых, выходя на рынок последними, мы закупали самое современное оборудование. Технологии шагнули далеко вперед. Наши коллеги по рынку, строя сеть 15 лет назад, просто не имели такого оборудования. Оно обладает рядом технологических характеристик, которые позволили разворачивать сеть более быстрыми темпами.

Во-вторых, у Tele2 есть эксклюзивные LTE-частоты в диапазоне 450 МГц. Не буду вдаваться в технические нюансы, скажу только, что особенность этих частот в их охвате: они покрывают самые удалённые районы Московской области. В большинстве случаев в них доступна только связь от Tele2.

В-третьих, можно сделать практически все что угодно за любой срок. Важны ресурсы − человеческие и финансовые. У нас было и то, и другое. Ни для кого не секрет, что Tele2 инвестировала солидные, но адекватные средства в инфраструктуру Москвы. Также мы задействовали большое количество технических специалистов − просто рекордное количество. Чтобы максимально быстро построить сеть, инженеры Tele2 из всех региональных филиалов компании от Владивостока до Калининграда приехали в Москву, чтобы подключиться к строительству сети. Все это в совокупности и позволило нам уложиться в сроки.

– Видимо, это возымело результат − насколько я знаю, вашу связь четырежды признавали самой лучшей в столице.

– Это точно. В том числе Роскомнадзор, главный контрольный орган России в области связи, признал нас в прошлом году лидером по качеству мобильного интернета в столице.