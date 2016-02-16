В Роскомнадзоре назвали бесполезной блокировку сайтов-анонимайзеров

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Блокировка сайтов-анонимайзеров и других сервисов обхода блокировок в интернете является бесполезной. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

"Я считаю, что смысла блокировать их нет. Во-первых, эти средства анонимизации и шифрования трафика имеют широкую сферу полезного применения. Во-вторых, несложно создать на замену заблокированным программам новые. Это будет бесконечная гонка, игра в прятки, в которую мы как государственный орган ввязываться не хотим", – пояснил он.

По мнению Ампелонского, действия Роскомнадзора в отношении торрент-трекеров, в том числе RuTracker носят эффективный характер. Он отметил, что общая аудитория ресурса сократилась, по разным оценкам, на 35–50 процентов.

"В целом, эффективность блокировки мы оцениваем в районе 75 процентов. Действительно воспользовались так называемыми способами обхода блокировок всего лишь 15 процентов пользователей, – сказал пресс- секретарь Роскомнадзора.

Вступило в силу решение о блокировки 12 популярных торрент-трекеров

Напомним, решение о пожизненной блокировке сайта RuTracker.org вступило в законную силу 22 января. Мосгорсуд вынес соответствующий приговор 4 декабря прошлого года.

Первое постановление о блокировке сайта Мосгорсуд вынес 9 ноября. Во время переговоров с истцами-правообладателями ресурсу передали списки с несколькими миллионами названий объектов авторского права, которые необходимо удалить, если ресурс хочет решить спор во внесудебном порядке.

28 октября стало известно, что представители торрент-трекера не смогли договориться с правообладателями. Стоит отметить, что Роскомнадзор направил на постоянную блокировку еще 13 российских торрент-трекеров.

Rutracker.org – русскоязычный торрент-трекер, который насчитывает более 13,5 миллиона зарегистрированных учетных записей.