ИнФормируя город: что отличает новый mos.ru от сайтов мегаполисов мира

Сейчас пользователи активно тестируют новый портал мэра и столичного правительства. Он должен стать главным сайтом города и собрать в себе всю необходимую информацию для жителей и гостей Москвы. Интернет-ресурс получил новый дизайн, был переведен "с канцелярского на русский язык" и уже сейчас готов предложить пользователям новые сервисы. В департаменте информационных технологий утверждают, что при создании портала ориентировались на сайты столиц и мегаполисов других развитых стран. Чем помогают своим жителям иностранные порталы и как команда mos.ru планирует решать аналогичные задачи, читайте в материале m24.ru.

От записи в школу до диванных клопов: за что отвечает сайт Нью-Йорка

Концентрация на полезных для горожан сервисах и умении отвечать на конкретные вопросы жителей мегаполиса – особенности нью-йоркского сайта, которые держали в голове разработчики нового московского портала. Интернет-представительство американского мегаполиса максимально ориентировано на жителя города и предоставляет ему максимальный объем информации об услугах, событиях и возможностях, которыми располагает Нью-Йорк. Действуя по принципу от общего к частному, сайт постепенно приводит пользователя к ответам на конкретные вопросы "Как мне получить свидетельство о рождении ребенка?", "Куда мне сообщить о шумной сигнализации?" или даже "Как мне выбросить пианино?".

В разделе "Ресурсы" (NYC Resources) пользователи могут получить информацию и ответы на вопросы обо всех сферах жизни города, начиная от устройства ребенка в школу или детский сад и заканчивая режимом работы городских парков. Там же можно увидеть действующие в городе программы и акции, узнать о деятельности нью-йоркских ведомств.

Для тех, кто ищет не столько информацию, сколько конкретные услуги на сайте действует единая служба 311 NYC. Здесь горожане могут оплатить городские услуги и погасить штрафы, а также пожаловаться на различные проблемы – неубранные улицы, протечку воды в доме или диванных клопов. По сути это общегородская служба одного окна, принимающая вопросы и оказывающая услуги жителям мегаполиса.

Правда, получить конечный результат, оставаясь на городском сайте, не получится. Итоговую форму заявки на услугу пользователь заполняет уже на отдельном портале ответственного ведомства, куда его перенаправляют с сайта NYC.

Кроме того в службе 311 горожане могут получить информацию о работе городского транспорта. В специальном блоке в режиме онлайн можно наблюдать за движением поездов метро и железной дороги, проверять, какие городские автобусы сейчас ходят с опозданием и свободен ли проезд по мостам и тоннелям. Рядом отображается лента новостей, сообщающая об авариях и заторах на дорогах Нью-Йорка.

Еще одной отличительной особенностью нью-йоркского сайта является размещенный на главной странице раздел с вакансиями в городских службах. В нем собраны предложения по работе в пожарных бригадах, больницах, санитарном надзоре и других госструктурах мегаполиса. Пользователям не только предлагают поступить на госслужбу, но и рассказывают почему им стоит работать на Нью-Йорк. Кстати аналогичный сервис есть и у столичного правительства. О заторах на дорогах и проблемах в движении метро, автобусов, троллейбусов и трамваев рассказывает Инфоцентр департамента транспорта. Информацию жители города могут найти как на сайте ведомства, так и на странице информационного центра в социальной сети Twitter.

Остальное меню нью-йоркского портала приближено по содержанию ко многим другим сайтам мегаполисов и столиц мира: информация о городских событиях, раздел со ссылками на представительства мэра, ведомств и города в социальных сетях, сборник городских мобильных приложений и страница, посвященная деятельности градоначальника Билла Де Блазио.

Сайт города Лондона

Британские госпорталы также были одним из ориентиров для будущего сайта Москвы. Кстати, Лондон недавно обрел новый сайт, который также проходит тестирование.

По сравнению со старой версией, портал британской столицы сосредоточился на предоставлении более адресной информации и сервисов, нужных конкретному пользователю, и эта деталь безусловно роднит "беты" столичных сайтов России и Великобритании.

Кроме того, как и новый mos.ru, тестирующийся london.gov.uk стал более дружелюбным к пользователям смартфонов и планшетов. Напомним, что сайт мэра и правительства Москвы создавался по технологии mobile first то есть изначально ориентирован на просмотр с мобильных устройств.

Главное меню Лондонского сайта предлагает пользователям пять разделов: "чем мы занимаемся", "на моей территории", "вовлекайся", "о нас" и "медиацентр". В первом собрана информация о последних достижениях в различных сферах городской жизни – культуре, экологии, безопасности, строительстве, транспорте и так далее. Во втором планируется разместить все важные события и обновления с привязкой к местности. Пользователь сможет выделить район и узнать, что происходит поблизости от его места жительства или работы (раздел все еще находится в разработке, поэтому детально оценить опции пока невозможно). Раздел "о нас" рассказывает о градоначальнике, здании и сотрудниках мэрии, а также о вакансиях в правительстве города. Ну а медиацентр собирает официальные городские новости для британских СМИ.

Отдельно стоит остановиться на разделе "вовлекайся", объединяющем в себе различные способы участия горожан в жизни Лондона. Здесь пользователи могут узнать о выборах мэра и столичного правительства, прочитать о волонтерских проектах (чтобы присоединиться придется перейти на другой сайт), присоединиться к сообществу, обсуждающему последние городские тренды и проекты, прокомментировать инициативы лодноских властей, узнать о праздниках и событиях.

В этом же разделе город приглашает инвесторов вкладывать деньги в различные начинания мегаполиса.

"Я хочу...": Как общается с жителями сайт Сиднея

Портал австралийского мегаполиса обладает двумя главными меню. Одно, оформленное более строго и неприметно делит информацию на сайте на шесть разделов:



онлайн сервисы;

о нас;

свяжитесь с нами;

наши сайты;

свяжитесь с нами;

медиацентр.

На этом официоз на сайте заканчивается. В остальном портал Сиднея по духу больше напоминает городской журнал. "Живи повседневной жизнью", "Исследуй достопримечательности и способы провести время", "Изучай Сидней" – это не заголовки новостей, а кнопки второго меню сайта на главной странице. Перечень дополняют опции "Сообщество", "Бизнес", "Девелопмент", "Совет" и "Видение, будущее Сиднея".

Роднит его с городскими изданиями и то, что портал ставит себе цель задавать городские тренды. На главном слайдере размещаются актуальные публикации о городских акциях и мероприятиях. Например прямо сейчас в мегаполисе проходит неделя ментального здоровья, поэтому его жителям предлагают "ценить свой разум": посещать бесплатную йогу и медитации, научиться составлять апликации из камней, делать цветы из бумаги или заняться другими успокаивающими активностями.

Также на главной странице можно найти последние новости, информацию о заседаниях городского совета и его комитетов, и узнать какие в городе проходят опросы и общественные слушания.

Для тех, кому некогда листать страницы и нужно быстро получить конкретные услуги есть специальный сервис. На домашней странице сайта рядом с главным слайдером написано "Я хочу...", закончить это предложение позволят кнопки с названиями сервисов. "Я хочу... сообщить о проблеме", "Я хочу заказать вывоз мусора", "Я хочу пролистать библиотечный каталог" и так далее. Так сайт подчеркивает, что готов исполнять желания своих пользователей.

Правда, как и сайты других мегаполисов мира, портал Сиднея не всегда может ответить на все вопросы пользователей самостоятельно. На нем содержится множество ссылок на другие сторонние ресурсы и для получения услуги, а иногда и просто информации придется переходить с одного сайта на другой.

Не путать туризм с иммиграцией: переменчивый сайт Токио

Когда представляешь себе сайт Токио, заслужившего когда-то звание "город будущего", то воображение рисует невероятный сайт с уникальными инновациями и графическими спецэффектами. В реальности же он выглядит так:

Точнее так выглядит английская версия сайта. Как выяснилось, подача информации для коренного населения и иностранцев в Японии отличается радикально. Версия для чужаков выглядит вполне пристойно, хотя и несколько разочаровывает своей простотой.

Зато наполнение у сайта весьма детальное. Узнать о Токио на портале можно практически все, и даже немного больше.

Верхняя панель сайта предлагает выбрать цель визита на сайт. Пользователь должен определиться какую он ищет информацию: "о городе", "для жителей", "для бизнеса" или "чем заняться". В зависимости от указанной опции меняется предложение в главном меню портала.

Для иностранных резидентов сайт предлагает бытовую информацию, начиная от правил сортировки мусора и подключения интернета, заканчивая советами по охране своего здоровья. Кроме того, резиденты могут ознакомиться с информацией о столичной медицине, транспорте и спорте. Отдельно на главной странице выделена информация о поведении в условии катастроф, актуальной для сейсмоопасной зоны, где расположился Токио.

Одна из самых интересных особенностей токийского сайта – наличие в главном меню портала кнопки "Бренд Токио". В этом разделе можно найти информацию о людях, производствах, фестивалях, блюдах и других особенностях, которые город считает частью фирменного стиля и своей гордостью.

Стоит отметить, что зарубежный портал консолидирует в себе преимущественно ссылки на другие порталы, и подавляющее большинство страниц (иногда даже после перехода по кнопке главного меню) открываются в новой вкладке браузера, нисколько не щадя оперативной памяти компьютеров и мобильных устройств.

Но эта неприятность не идет ни в какое сравнение с тем, каково настоящее лицо Токийского сайта, которое он демонстрирует коренным жителям. Стоит перевести сайт на японский язык и он разительно преображается.

Минимум эстетики, максимум ссылок. На главной странице исчезли все стили, и портал превратился в сайт родом из 90-х годов прошлого века. Зато посмотреть его можно было бы даже если ваш интернет все еще подключался с помощью модема.

К тому же практически полное отсутствие графики и фотографий открывает множество места, чтобы втиснуть на главную страницу как можно больше заголовков и ссылок на полезную информацию. Борьба с комарами и телефонными мошенниками, свежие новости, ссылки на социальные сети, призывы остановить распространение наркотиков, отчеты органов исполнительной власти и многое другое вместе с прогнозом погоды умещается на одном кусочке интернет пространства.

И невозможно не обратить внимание на то, что версия для токийцев, в отличии от портала для чужаков, хоть и перебрасывает пользователя на сайты других структур и городских проектов, все же делает это внутри одной вкладки браузера. Вот такое японское отношение.

Строго по делу: официальный сайт Абу-Даби

Портал столицы Арабских Эмиратов больше похож на сайт государственных услуг, чем на представительство города. На главной странице основное внимание уделяется сервисам и инструкциям, а вот сообщений о городских событиях практически нет, как и фотографий с видами мегаполиса. На главной странице сайта есть раздел новостей, но обновляется он в среднем раз в месяц и публикуются там только самые важные события, например сообщения о национальном трауре, получении наград, и праздниках.

Нужные госуслуги можно найти с помощью меню или воспользовавшись интерактивной линией жизни, на которой насечками нанесены необходимые в быту сервисы. Начинается история горожанина в Абу-Даби со свадьбы, а заканчивается пенсией. А в промежутке располагаются советы по детским сервисам, перезду, ритуальным услугам и ипотеке.

Причем в большинстве разделов можно именно прочитать о том, как получить услугу, а вот заполнить электронную форму не получится. С документами и справками придется подъехать в то или иное ведомство лично.

Важное место на портале уделяется религии. Одна из кнопок меню посвящена сообществу и вопросам духовности. Кликнув по ней пользователь попадает на страницу, где рассказываетя о том, как стать мусульманином, какую поддержку может получить новообращенный и какие традиции необходимо соблюдать. Там же публикуется информация, как получить помощь с заботой о людях с ограниченными возможностями и стать волонтером.

Кстати, у жителей Абу-Даби тоже есть возможность связаться с государством и сообщить о проблемах в городе. Для этого они могут воспользоваться мобильным приложением "Страж города" (City Guard App.). С его помощью горожане могут отправить фотографию, видео или аудиозапись с любым инцидентом. Обязательным условием будет отметить место инцидента на интерактивной карте.

У города вообще довольно много мобильных приложений. Своя программа для смартфонов есть у каждого городского департамента. Всего порядка 40 мобильных приложений, причем некоторые из них есть только для устройств, работающих на платформе iOS.

Если подвести итог, то портал Абу-Даби это большая справочная служба, без лишних украшений и не относящейся к делам информации внутри.

Московская "фича": Эксклюзивные сервисы нового портала mos.ru

Одной из главных "фишек" главного портала Москвы разработчики считают наличие интерактивных инструкций, помогающих решать жизненные ситуации. В разделе "Городской советник", пользователь начинает с того, что выбирает конкретный вопрос, например, "Как установить шлагбаум во дворе жилого дома". Далее на порталах других мегаполисов пользователь получил бы огромную инструкцию рассказывающую обо всех аспектах получения этой услуги, даже о тех, которые ему возможно не нужны. На новом mos.ru горожанину не нужно читать длинную инструкцию, выискивая данные, подходящие именно для его ситуации. Интерактивная форма позволит изначально выделить нужную информацию.

Продолжим устанавливать шлагбаум. Поскольку сейчас в городе действует программа субсидирования установки ограждений во дворах, сайт предлагает выбрать между вариантами "Установить шлагбаум", "Оформить субсидию отдельно" и "Установить шлагбаум и оформить субсидию". Таким образом пользователи с разными задачами, получат точные ответы на вопросы интересные именно им. Кто-то не хочет ждать субсидирования и его интересует только установка заграждения, кому-то интересна только финансовая помощь и читать весь алгоритм установки шлагбаума в этом случае не нужно. На основании ответов на вопросы портал подберет для горожанина нужную инструкцию, максимально очищенную от не нужной в данный момент информации.

Новый портал правительства Москвы

Еще одна фишка, которую предстоит реализовать новому mos.ru, – это очищение просторов интернета от множества ведомственных сайтов и объединение всей важной информации на базе одного портала. Вызов во всех отношениях нетривиальный. Разработчикам и редакторам портала предстоит не только объединить на сайте новости десятков столичных ведомств, но и сделать так, чтобы пользователи могли в огромном объеме информации найти ту, что им нужна.

Поэтому портал планируется дополнить интеллектом, тогда он сможет изучать своих пользователей. Следить за их поисковыми запросами и интересами на сайте, чтобы потом предложить информацию, которая будет пользователям максимально полезна. Когда портал дополнят новой опцией, главная страница сайта начнет подстраиваться под каждого посетителя.

Ну и наконец, главный сайт города возьмет на себя не только предоставление горожанам информации, но и оказание полного спектра электронных городских услуг без переадресации на другие интернет-ресурсы. Этим ни один сайт мегаполиса в мире тоже пока похвастаться не может.