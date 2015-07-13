"Активные граждане" оценят ремонт Октябрьского тоннеля

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Москвичи с помощью проекта "Активный гражданин" оценят результаты капитального ремонта Октябрьского тоннеля.
В ходе реконструкции заменили все несущие элементы, привели в порядок стены, дорожное покрытие, инженерные и гидросистемы. Работы проводились два года, при этом движение транспорта по тоннелю не перекрывалось.
Ранее Сергей Собянин заявил, что капитальный ремонт Октябрьского тоннеля завершен.
По словам мэра, теперь движение в этом районе по Садовому кольцу и Ленинскому проспекту станет намного комфортнее. Автомобилистам будет удобнее добираться и до парка Горького.
"В тоннеле проведены большие работы по замене конструкций, освящению, инженерных коммуникаций и заодно сделано комплексное устройство одной из старейших площадей Москвы – Калужской площади. Она стала заметно опрятнее и зеленее, чем было до начала ремонта тоннеля", – добавил Собянин.
Октябрьский транспортный тоннель построили в 1961 году в рамках реконструкции Садового кольца. С тех пор тоннель длиной 507 метров ни разу капитально не ремонтировался.
В тоннеле по три полосы в каждом направлении. В рамках ремонтных работ там заменили плиты перекрытия и установили новую гидроизоляцю. Кроме того, были отремонтированы железобетонные опоры, подпорные стены, а также тротуары, заменены дорожное покрытие и инженерные сети. Стены тоннеля были облицованы.
В завершении ремонта была благоустроена Калужская площадь. Там отреставрировали фонтан, устроили дорожки и площадки, скамейки и урны, территорию озеленили. Кроме того, на площади были установлены четыре велопарковки, информационные стенды и указатели.