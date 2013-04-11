На городских порталах зафиксировано 2,5 миллиона посещений

Фото: ИТАР-ТАСС

За весь период работы порталов "Наш город", "Дороги Москвы" и "Дома Москвы" на них зарегистрировались более 130 тысяч пользователей, а количество посещений достигло 2,5 миллионов, сообщает заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Катаева.

Она отметила, что самые распространенные вопросы, по которым обращаются москвичи на портал "Наш город", касаются текущего содержания дворовых территорий. На портале "Дороги Москвы" можно оставить жалобу на содержание улиц, неисправность светофоров и проблемы уличного освещения. 40% всех сообщений, поступающих в адрес частных компаний на портале "Дома Москвы", – это жалобы на нарушения при предоставлении информации. А самая распространенная жалоба на портале в адрес государственных компаний – неубранные подъезды.

Катаева сказала, что на всех столичных порталах загружена интерактивная карта города, на которую нанесены проблемные объекты, и дана информация о статистике обращений жителей по округам и конкретным адресам. Кроме того, на порталах загружены мобильные приложения для Windows Phone, iPhone и Android.