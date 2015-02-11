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11 февраля, 14:31

Москвичи смогут набирать "112" с мобильника без сим-карты уже к концу года

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Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Москвичи смогут позвонить на экстренный телефон "112" с мобильных телефонов без сим-карты уже к концу года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на замруководителя МЧС Владимира Степанова.

По его словам, в "пилотный" список регионов также вошли Курская область и республика Татарстан, а также республика Коми, Астраханская, Новосибирская, Калужская, Тульская области и Санкт-Петербург. При этом в полном объеме эта услуга заработает в стране в 2017 году. Все вызовы по номеру "112" бесплатные.

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"Мы планируем, что уже в этом году около 30% населения смогут получать помощь по номеру "112", - отметил Владимир Степанов.

Он добавил, что ложных вызовов поступает мало. "Бывают и разные хулиганские выходки. Но действие законодательства тоже не стоит на месте. Если раньше за такие вещи, как это все проходило гладко, то теперь есть определенные виды наказаний", - сказал Степанов.

При этом часто "служба-112" работает как справочная. Люди звонят и задают вопросы, не связанные с безопасностью. Например, в какой детский сад устроить ребенка.

Телефоны служб экстренной помощи:

  • пожарная охрана – 01
  • полиция – 02
  • скорая медицинская помощь – 03
  • газовая служба – 04
  • неотложная психологическая помощь (бесплатно, только с городских телефонов) – 051
  • служба 112 города Москвы – 8 (495) 937-99-11
  • служба реагирования в чрезвычайных ситуациях – 8 (495) 637-22-22
  • оперативная линия по вопросам ритуального обслуживания (бесплатно) – 8 (499) 610-00-00

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