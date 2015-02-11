Москвичи смогут набирать "112" с мобильника без сим-карты уже к концу года

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев
Москвичи смогут позвонить на экстренный телефон "112" с мобильных телефонов без сим-карты уже к концу года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на замруководителя МЧС Владимира Степанова.
По его словам, в "пилотный" список регионов также вошли Курская область и республика Татарстан, а также республика Коми, Астраханская, Новосибирская, Калужская, Тульская области и Санкт-Петербург. При этом в полном объеме эта услуга заработает в стране в 2017 году. Все вызовы по номеру "112" бесплатные.
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"Мы планируем, что уже в этом году около 30% населения смогут получать помощь по номеру "112", - отметил Владимир Степанов.
Он добавил, что ложных вызовов поступает мало. "Бывают и разные хулиганские выходки. Но действие законодательства тоже не стоит на месте. Если раньше за такие вещи, как это все проходило гладко, то теперь есть определенные виды наказаний", - сказал Степанов.
При этом часто "служба-112" работает как справочная. Люди звонят и задают вопросы, не связанные с безопасностью. Например, в какой детский сад устроить ребенка.
Телефоны служб экстренной помощи:
- пожарная охрана – 01
- полиция – 02
- скорая медицинская помощь – 03
- газовая служба – 04
- неотложная психологическая помощь (бесплатно, только с городских телефонов) – 051
- служба 112 города Москвы – 8 (495) 937-99-11
- служба реагирования в чрезвычайных ситуациях – 8 (495) 637-22-22
- оперативная линия по вопросам ритуального обслуживания (бесплатно) – 8 (499) 610-00-00