Москвичи смогут набирать "112" с мобильника без сим-карты уже к концу года

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Москвичи смогут позвонить на экстренный телефон "112" с мобильных телефонов без сим-карты уже к концу года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на замруководителя МЧС Владимира Степанова.

По его словам, в "пилотный" список регионов также вошли Курская область и республика Татарстан, а также республика Коми, Астраханская, Новосибирская, Калужская, Тульская области и Санкт-Петербург. При этом в полном объеме эта услуга заработает в стране в 2017 году. Все вызовы по номеру "112" бесплатные.

"Мы планируем, что уже в этом году около 30% населения смогут получать помощь по номеру "112", - отметил Владимир Степанов.

Он добавил, что ложных вызовов поступает мало. "Бывают и разные хулиганские выходки. Но действие законодательства тоже не стоит на месте. Если раньше за такие вещи, как это все проходило гладко, то теперь есть определенные виды наказаний", - сказал Степанов.

При этом часто "служба-112" работает как справочная. Люди звонят и задают вопросы, не связанные с безопасностью. Например, в какой детский сад устроить ребенка.