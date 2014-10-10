Фото: ТАСС/Мордасов Михаил

Власти Москвы запустят новый краудсорсинговый портал для решения городских проблем. Об этом M24.ru рассказал руководитель управления перспективного развития ГБУ "Центр инновационного развития" (ЦИР) Михаил Мижинский. Предполагается, что город будет публиковать на сайте свои запросы, а компании предложат инновационные решения той или иной проблемы: например, как увеличить безопасность пешеходных переходов или повысить информированность населения о культурных мероприятиях в столице. Портал будет работать на русском и английском языках, чтобы иностранные компании также могли участвовать в развитии города. Лучше проекты будут протестированы в Москве в пилотном режиме.

Портал по открытым запросам и краудсорсингу решений будет запущен во второй половине декабря 2014 года. Власти намерены потратить на его разработку порядка 3,5 миллиона рублей. По словам Михаила Мижинского, сайт создается для развития программы "Открытые международные запросы Москвы", которая была запущена в прошлом году.

"Сейчас для программы сделана только вкладка на сайте "Центра инновационного развития", но этого недостаточно для такой масштабной работы, поэтому было принято решение о создании портала", – пояснил Мижинский.

Перечень запросов будут формировать городские департаменты, исходя из жалоб и предложений горожан. Например, город хочет повысить безопасность пешеходных переходов. Соответствующий запрос публикуется на портале, а группа аналитиков подыскивает компании, у которых есть готовое решение конкретной проблемы. Компании смогут и сами присылать свои предложения. На сайте будет работать специальный модуль, через который можно будет отправить идею, прикрепив фото и видео. Экспертное жюри, в составе которого присутствуют сотрудники департаментов и других государственных и общественных организаций, в несколько этапов выбирают исполнителя, чей проект будет протестирован в Москве в пилотном режиме. На портале будут проводиться опросы среди горожан и участников проекта, запустят многофункциональный текстовый чат с возможностью обмена файлами и раздел с онлайн-вебинарами для жюри и представителей компаний, которые будут записываться в режиме реального времени. Оценки жюри опубликуют на сайте.

Финансирование пилотного проекта может взять на себя департамент, который заказал краудсорсинг, либо сама компания-исполнитель. "Это нормальная практика, что компания предлагает тестирование нового продукта в тестовом режиме бесплатно", – сказал Мижинский.

Партнер и руководитель практики "Государственные и некоммерческие организации" Алексей Праздничных отметил, что сама система краудсорсинга – мощный инструмент и его активно используют по всему миру.

"Первая волна краудсорсинга была представлена сайтами, которые позволяли корпорациям заказывать различные разработки исполнителям. Сейчас они активно используются как некая платформа для решения вопросов целых городов. И спрос на идеи большой, поэтому и предложение может быть большое, особенно для Москвы", – сказал эксперт.

Руководитель департамента международного развития фонда "Сколково" Алексей Ситников считает, что новая платформа будет успешной, только если власти затем предложат комфортные финансовые условия для самой реализации проекта. Участие в такой платформе может быть полезно для компании с имиджевой точки зрения, но главным стимулом все равно является будущее материальное вознаграждение.

"Главный инструмент привлечения экспертов – перспектива получения прибыли. Будет выбрана та платформа, которая соответствует ожиданиям в этом плане", – заметил Ситников.

Напомним, что в 2014 году московские власти запустили краудсорсинговую платформу для горожан. Более 22 тысяч человек участвовало в выборе новых автобусных маршрутов. Было направлено полторы тысячи предложений, из которых выбрали девять.

Майя Соерова, Светлана Кондратьева