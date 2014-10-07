Столичный омбудсмен откроет горячую линию и страницу в Facebook

Татьяна Потяева встретилась с представителями общественных организаций

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева одной из своих первоочередных задач считает налаживание качественной обратной связи с населением. Об этом Потяева рассказала Агентству "Москва".

"За несколько дней в должности уполномоченного я провела две встречи с населением и поняла, что информированность недостаточная. Часто люди просто лишены информации", - подчеркнула омбудсмен. Она отметила, что намерена усовершенствовать сайт уполномоченного, наладить хорошую обратную связь с жителями Москвы, открыть свою страницу в Facebook, а также наладить работу горячей линии.

На встрече с общественными и общественными правозащитными организациями, осуществляющими свою деятельность на территории города Москвы, Потяева также рассказала, что в ближайшее время в аппарате омбудсмена появятся группы по работе с детьми и с инвалидами. "Детство и все, что с ним связано, и инвалиды и все, что с ними связано, - это наиболее уязвимые категории. Я сейчас хочу сделать у себя подразделения, которые будут работать с этими двумя категориями", - сказала она.

Кроме того, Потяева сообщила, что в каждом округе Москвы могут заработать мобильные приемные уполномоченного по правам человека.

"Доехать до центра Москвы с территории Новой Москвы - это непростая задача, особенно для пожилого человека. Я хочу обратиться в префектуры либо к министру правительства Москвы, возглавляющему департамент соцзащиты населения, чтобы на базе территориального центра соцобслуживания либо при управах или префектурах сделать мобильные выездные приемные уполномоченного, заранее оповещая жителей", - сказала она.

Потяева добавила, что на сегодняшний день москвичей больше всего волнуют жилищные проблемы и проблемы в области образования. Так, родители обращаются по вопросам закрытия яслей, коррекционного образования, платных групп продленного дня.

По словам Потяевой, много обращений поступает из мест временного заключения. Причем не столько на содержание заключенных, сколько на тюремную медицину.

Напомним, Татьяна Потяева была назначена на должность уполномоченного по правам человека в городе Москве в конце сентября. До этого она была замглавы департамента социальной защиты населения. Отметим, что должность омбудсмена в Москве существует с 2009 года. Вплоть до 2014 года этот пост занимал бывший префект Центрального округа Александр Музыкантский.