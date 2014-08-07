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Политика

07 августа 2014, 20:02

Максим Решетников представил систему мониторинга развития города

связь бюджет Максим Решетников власть экономика и предпринимательство ИС МКР

"Большое интервью": Максим Решетников - об аналитической системе МКР

Глава департамента экономической политики и развития Максим Решетников в эфире канала "Москва 24" презентовал информационно-аналитическую систему мониторинга комплексного развития города (ИС МКР). Система, аналогов которой еще нет в нашей стране, позволяет распределять и контролировать бюджетные потоки в столице.

"Эта система интегрирует больше десятка городских ведомственных систем, собирает информацию,обрабатывает и связывает", - рассказал он.

По словам Решетникова, разработка системы началась в 2012 году. "Тогда были развернуты очень большие работы, связанные с благоустройством, и мэр в еженедельном режиме спрашивал с ведомств, как идет работа. Встала проблема сбора и обработки информации", - добавил он.

Министр пояснил, что трудности были связаны с многоуровневой системой управления. "На первом уровне у нас управы. Многие работы, особенно в сфере благоустройства, делаются на уровне управ. Далее - префектуры, затем департаменты, потом информация поступает мэру. Но информация поступает на каждый уровень уже агрегированной. И в результате очень сложно разбираться, что конкретно делается".

В результате, по словам главы департамента, было решено определять конкретные адреса и по каждому адресу задавать перечень работ, который будет сделан. "На нижнем уровне информация заводилась, а все остальные ей уже пользовались".

Он уточнил, что из этого проекта впоследствии вырос портал "Наш город". Жалобы москвичей с портала попадают в ИС МКР.

Кроме того информационно-аналитическая система была интегрирована с системой электронных торгов ЕАИСТ, через которую проходят все конкурсные процедуры в городе. "Мы сделали увязку: конкретный двор с конкретным контрактом. Если работы начались по двору, обязательно должен быть соответствующий контракт", - уточнил Решетников.

Далее к системе была присоединена Автоматизированная система госфинансов (АСУ ГФ)

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"Мы увязали две эти системы. Иными словами, у нас, мы установили контроль наличия денег в бюджете по конкретной строчке лимитов на момент подписания контракта ", - рассказал министр. Он пояснил, что это не позволит ведомствам объявлять конкурсы, если на их реализацию нет денег в бюджете.

Решетников напомнил, что программные расходы московского бюджета в этом году превышают полтора триллиона рублей.

"Система на сегодняшний момент нам позволяет максимально использовать все те ресурсы, которые есть в бюджете", - подытожил он.

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