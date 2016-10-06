Минкульт опубликует патриотический трек-лист до конца 2016 года

m24.ru/Александр Авилов

Минкультуры до конца года планирует запустить спецпроект "Музыка о Родине". Интернет-пользователи смогут послушать онлайн отечественную музыку патриотической направленности на портале "Культура.РФ".. Об этом m24.ru рассказали в пресс-службе министерства. Ведомство также опубликует в октябре каталог отечественной музыки, который будет содержать информацию о 8 тысячах композиций.

"Спецпроект "Музыка о Родине" планируется опубликовать до конца 2016 года на портале "Культура.РФ". На страницах спецпроекта можно будет прослушать 100 музыкальных произведений", – заявили в пресс-службе.

В министерстве подчеркнули, что спецпроект еще будет пополняться музыкальными произведениями из каталога патриотической музыки, запуск которого запланирован на мероприятии Всероссийского конкурса "Открытые данные Российской Федерации" 8-9 октября. Каталог будет опубликован в обновленном разделе открытых данных сайта Минкультуры. По словам сотрудников пресс-службы, в него войдут "оборонные" песни, полковые марши, белогвардейские романсы, кантаты с ораториями, программные симфонические и камерные произведения, оперы с балетами на исторические сюжеты. Всего в нем информация о 8 тысячах произведений и 300 композиторах, музыкантах, поэтах и исполнителях.

В каталог вошли такие песни, как



опера "Жизнь за царя" М.Глинки;

балет "Гусарская баллада" Т.Хренникова;

музыка к фильму "Александр Невский" С.Прокофьева;

песня "Когда весна придёт..." Б.Мокроусова (слова А.Фатьянова);

вальс "Мокшанский полк на сопках Маньчжурии" И.Шатрова;

песня "Жди меня" М.Блантера;

кантата "На поле Куликовом" Ю.Шапорина;

симфония "Илья Муромец" Р.Глиэра;

песня "Край мой родимый" О.Головиной;

увертюра "Москва весенняя" З.Бинкина;

"Темная ночь" Н.Богословского;

"Прощание славянки" В. Агапкина;

"Трава у дома" В. Мигули;

"Соловьи" В.Соловьева-Седого;

"День победы" Д.Тухманова и другие произведения.

О планах создать каталог патриотической музыки Минкульт объявил в 2015 году. В него собирались включить произведения около 200-300 композиторов и примерно 100 поэтов-песенников. Это не первая попытка систематизировать отечественное культурное наследие. В 2013 году Министерство культуры опубликовало список из 100 фильмов, рекомендованных к изучению в школе. В него, в частности, вошли "Чапаев", "А зори здесь тихие", "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен", "Маленькая Вера". В том же году Министерство образования опубликовало перечень 100 книг по истории, культуре и литературе народов, рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочтению.