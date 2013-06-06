Форма поиска по сайту

06 июня 2013, 13:16

Около 160 тысяч человек остались без сотовой связи в центре Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Утром 6 июня в столице произошел сбой в сетях компании "Вымпелком". В результате без мобильной связи остались около 160 тысяч человек – абонентов "Билайн".

Как сообщает пресс-служба Роскомнадзора, параметры аварийной ситуации не предусматривают включения роуминга, но, принимая во внимание плотность населения и социальную значимость происшествия, было принято решение о введении режима Межсетевого аварийного роуминга. Он предусматривает включение поддержки пострадавшего оператора другими компаниями. Включить режим планируют в 13.30.

Абонентам "Билайна" в центре Москвы, если их телефонные аппараты не поддерживают автоматическое переключение на сети других компаний, следует выбрать любого доступного оператора в ручном режиме. При этом условия оплаты услуг связи для них не изменятся.

