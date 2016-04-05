"ВКонтакте" договорилась о партнерстве с платежной системой PayPal

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Соцсеть "ВКонтакте" договорилась с платежной системой PayPal о приеме платежей пользователей соцсети за различные сервисы, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на пресс-службу ВК.

В частности, пользователи "ВКонтакте" могут с помощью PayPal приобретать голоса – универсальную условную единицу для оплаты подарков, стикеров и покупок в игровых приложениях.

Также в ближайшее время станет доступно пополнение бюджета рекламных кабинетов "ВКонтакте" через PayPal.

Как отмечают в пресс-службе ВК, сегодня на долю электронных денег приходится 19 процентов от суммы всех пользовательских платежей соцсети. Команда социальной сети рассчитывает, что сотрудничество с PayPal увеличит этот показатель.

"По нашим данным, объем платежей, поступающих российским компаниям, подключенным к нашей платформе, в последние два года показывает хороший рост в валюте. От сотрудничества с "ВКонтакте" мы ожидаем еще большего увеличения этого показателя", – приводятся в сообщении слова главы компании PayPal в России Владимира Малюгина.

По его словам, по объему платежей через PayPal из-за границы сейчас лидируют США, Великобритания и Германия – страны, где есть миллионные диаспоры русскоговорящих жителей. Среди них, в том числе, и большая аудитория пользователей "ВКонтакте", отметил он.