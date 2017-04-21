Игорь Скляр и Гузель Яхина высадят цветы в саду музея А.С. Пушкина

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Писатели, художники и актеры примут участие в высадке цветов в старинном усадебном саду при Государственном музее А.С. Пушкина, сообщает Агентство "Москва".

29 апреля Ольга Кабо, Арина Шарапова, Игорь Скляр, Гузель Яхина, Искандер Улумбеков и другие деятели искусств примут участие в акции по благоустройству музейного сада на Пречистенке. Они высадят 30 многолетних растений, среди которых будет цветок пушкиния, названный в честь великого поэта, и прочтут свои любимые пушкинские стихи.

Также в рамках субботника пройдут открытые лекции, где гости смогут узнать о традициях садово-парковой культуры XIX века.