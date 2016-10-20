Мультфильм "Как крот раздобыл штанишки" покажут в Пионере

Кадр из мультфильма "Как крот раздобыл штанишки"

Кинолекторий "Детский Пионер" приглашает маленьких зрителей и их ностальгирующих по детству родителей на показ чешских мультфильмов про Кротика. Об этом сообщается на сайте кинотеатра.

Сеансы пройдут 23 октября в рамках цикла "Европейская анимация".

В программу вошли пять историй, созданных чешским художником Зденеком Миллером: "Как крот раздобыл штанишки", "Крот и автомобильчик", "Крот и жвачка", "Крот и снеговик", "Крот и ласточка". Между мультфильмами режиссер-аниматор Любовь Хоботова расскажет о персонаже и его создателе.

Первый мультфильм про Кротика был сделан на Пражской киностудии в 1957 году. В нем Кротик пытался раздобыть себе штанишки и готов был ради этого самостоятельно пройти все этапы производства одежды. Простота сюжета и обаяние главного героя сделали персонажа настоящим символом чешской анимации.