Сегодня в СМИ: "закон о забвении" и пенсионный возраст

Фото: m24.ru

Алиби Заура Дадаева

Главный обвиняемый по делу об убийстве Бориса Немцова Заур Дадаев на днях был повторно допрошен в СКР. Он изложил следствию абсолютно новую версию событий, происходивших в день убийства, пишет в понедельник "Коммерсантъ".

Согласно ей, 27 февраля Заур Дадаев находился в столичном районе Очаково-Матвеевское, курсируя между местными ресторанами, мечетью и квартирами земляков, а в центр города, где было совершено преступление, вообще не выезжал. Алиби предполагаемого киллера, по данным защиты, будет подтверждено свидетелями и результатами биллинга трех его мобильных телефонов.

Авария на московском НПЗ

На Московском НПЗ "Газпром нефти" в конце прошлой недели произошла авария, из-за которой остановлена одна из установок риформинга. Простой может привести к снижению выпуска топлива, хотя компания и уверяет, что на производстве это не скажется, сообщает "Коммерсантъ".

Контроль состояния воздуха

Минприроды нацелилось существенно модернизировать системы контроля состояния воздуха в городах России. В частности, речь идет о введении учета выбросов по источникам и публикации этих данных в режиме реального времени.

На данный момент, однако, только каждый пятый субъект РФ имеет территориальные системы наблюдения за состоянием окружающей среды, лишь у 12% регионов есть средства на их создание и содержание, а данные систем наблюдения от разных ведомств зачастую не согласуются друг с другом, пишет "Коммерсантъ".

Пенсионный возраст

Власти впервые сказали, какой новый пенсионный возраст может быть введен в России. Это 63 года и для мужчин, и для женщин, следует из одобренных правительством документов, сообщает РБК.

Цифра содержится в проекте Основных направлений бюджетной политики на 2016 год и плановый период 2017–2018 годов. В этот четверг документ был в целом одобрен на заседании правительства.

Wi-Fi в McDonald's

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's ввела идентификацию пользователей бесплатного Wi-Fi во всех 505 своих заведениях, рассказала РБК представитель компании Светлана Полякова.

Кто из IT-компаний и провайдеров оказывает McDonald's соответствующие услуги и платит ли сеть за них, Полякова отказалась обсуждать.

"Мы не отказались от плавающего курса", - Эльвира Набиуллина

О роли Центрального банка в кризис, об эффекте принятых им мер, а также о том, каким будет россий­ский финансовый рынок через пять лет, РБК поговорил с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной.

Эксперты подвели итоги реформирования ОСАГО

Автомобилисты стали реже обращаться в суды на автогражданку. Количество судебных издержек страховых компаний резко сократилось. Об этом сообщил на "круглом столе", посвященном реформам ОСАГО исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, передает "Российская газета".

По его данным, в первом квартале 2015 года доля возмещений по решению судов сократилась до 14,8 процента. В четвертом квартале 2014 года этот показатель составлял 22,2 процента. А на "пике" кризиса ОСАГО, который пришелся на третий квартал 2014 года, судебные издержки достигали 27,3 процента.

Депутаты предложили снизить порог доминирования для продовольственной розницы

Порог доминирования для продовольственной розницы необходимо снизить с 25 до 15%. С таким предложением выступили депутаты Госдумы Надежда Школкина и Ирина Яровая, а также сенатор Сергей Лисовский. Ранее они подготовили поправки в закон "О торговле", которые прошли первое чтение в Госдуме в мае.

Сейчас ретейлер не может покупать, а также арендовать торговую площадь в границах муниципального района или города, если в прошлом году он контролировал более 25% оборота на местном продовольственном рынке. Яровая предлагает снизить этот порог до 15%, пишет газета "Ведомости".

Незаконность передачи Крыма Украине подтвердят на законодательном уровне

Генпрокуратура считает, что решение о передаче Крыма Украинской ССР в 1954 году было принято антиконституционно. Об этом говорится в ответе заместителя генпрокурора Сабира Кехлерова на запрос лидера "Справедливой России" Сергея Миронова.

Ответ Генпрокуратуры может ускорить работу над законопроектом о незаконности передачи Крыма Украине, подготовить который члены Совета Федерации обещали на встрече с президентом в декабре 2014 года, сообщают "Ведомости".

Закон о забвении

Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал нижней палате принять во втором чтении так называемый законопроект "о праве на забвение". Он позволяет гражданам России добиваться от поисковых систем удаления ссылок на сайты, на которых опубликована недостоверная или неактуальная информация об этих гражданах, пишет в понедельник газета "Ведомости".

Законопроект, принятый в первом чтении, был раскритикован интернет-компаниями. В частности, их возмутило, что новая норма дает возможность удалять ссылки не только на недостоверную информацию, но и на достоверную – в том случае, если речь идет о событиях, произошедших более трех лет назад. Депутаты сделали исключение для информации об уголовных деяниях, сроки привлечения к ответственности по которым еще не истекли.