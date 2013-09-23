Владелец "Седьмого континента" готов продать свою сеть

Владелец сети "Седьмой континент" Александр Занадворов готов продать принадлежащие ему активы.

В начале августа почти все крупнейшие ритейлеры получили предложение поучаствовать в объявленном Занадворовым тендере, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на менеджера крупной продуктовой сети.

По его словам, на продажу выставлено 100% ОАО "Седьмой континент". Эта компания сохранит права на имеющиеся товарные знаки сети, вся недвижимость, находящаяся в собственности, будет выведена в отдельную структуру, которую сохранит за собой Занадворов.

Таким образом, на российском рынке ритейла может состояться крупнейшая за последние годы сделка, и Занадворов может заработать от 2,4 миллиарда до 4 миллиардов долларов.

Наиболее вероятный покупатель - российская компания-ритейлер X5 Retail Group, владелец торговых сетей "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель" и "Копейка", недавно уступившая лидерство на рынке по выручке "Магниту".

В обмен потенциальные покупатели должны предложить лучшую ставку на право аренды в течение 15 лет на 130 магазинов "Седьмого континента".