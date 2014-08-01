Светская львица Ида Лоло - о чем нельзя говорить на вечеринках

"За обедом": Ида Лоло - о том, кто придумал толерантность

Светская львица Ида Лоло в интервью телеканалу "Москва 24" рассказала, кто такие it-girl, почему в свое время так называли Мэрилин Монро, как попасть в светскую хронику, что надеть на вечеринку и о чем разговаривать с гостями.

- Ида, вам приписывают титул "светская львица". Как к этому относитесь?

- В светскую тусовку меня определило общество. Я не сопротивляюсь и не борюсь с этим. Осталось только выяснить, есть ли у нас светское общество. Мне кажется, сейчас оно на стадии формирования или восстановления. Мы зависли в формате it-girl. Все дамы нашего общества больше подходят под это описание, нежели под характеристику "светская львица".

- Кто такая it-girl?

- Никто. Это человек, который не делает ничего и ничего из себя не представляет. Но это очень интересный персонаж. Только никто не знает, почему. Есть фильм Вуди Аллена "Римские каникулы", где один из героев внезапно и без причины становится знаменитым, а потом перестает им быть так же внезапно. Так же и it-girl.

- Что означает приставка it?

- Использовать ее стали в начале века. Был фильм про такую девушку. В те годы Мэрилин Монро называли it-girl, а уже потом актрисой.

- Как проходит ваша неделя. Знаете, в каком месте окажетесь в один из вечеров?

- Да, я планирую все на неделю вперед.

- Как вам поступают приглашения на вечера?

- На "Фейсбук" и почту.

- По какому принципу отбираете, куда идти?

- Во-первых, мне должно быть интересно. Во-вторых, если зовут друзья, то я пойду. Если не знаю людей, то, скорее всего не приму приглашение.

- Случалось, что вы приезжали на мероприятие просто, чтобы попасть в кадр светского фотокорреспондента?

- Мероприятий миллион, и тебя на них и так сфотографируют. Раздел светской хроники очень маленький. Если тебя хотят там видеть, то твое фото поставят, и не важно, на каком из мероприятий ты был. В Москве нет таких мероприятий, на которые есть желание пойти и быть замеченной всеми. Вот если бы я поехала на вручение "Оскара", то очень бы хотела, чтобы меня там сфотографировали.

- Вы владеете искусством короткого светского разговора на мероприятии?

- Да. Есть дежурные фразы: "здравствуйте", "как дела?", "очень хорошо выглядишь". Чтобы никого не обидеть, есть запрещенные темы: политические, религиозные, связанные с деньгами. Если ты не знаешь взглядов собеседника на те или иные вопросы, то лучше не поднимать определенную тему. Поэтому самая безобидный разговор о том, где собеседник был на каникулах и куда собирается поехать в очередной отпуск.

- Для светских мероприятий обычно устанавливают дресс-код Black tie, но его не все соблюдают. Почему?

- Этикет этикетом, но в Москве есть свои негласные правила. Конечно, есть дресс-код, который ты должен соблюсти, если ты уважаешь человека, который тебя пригласил. Я нашла для себя способ. Если указан Black tie, то я надеваю женский смокинг.

- Расскажите о самой фееричной вечеринке в Москве, которая вам запомнилась.

- Одна моя подруга отпраздновала день рождения в РАМТе. Столы для ужина стояли там, где обычно располагаются стулья партера, весь балкон был увешан цветами. На сцене выступал Робби Уильямс. Гостям разрешали делать с ним все: петь с ним, танцевать, обнимать, снимать его на iPhone.

- Ида, какие блюда лучше всего готовят в Москве?

- Я считаю, что это итальянская кухня - паста.

- А хуже всего?

- Наверное, борщ.

- Сколько вы готовы отдать за обед в столичном ресторане?

- Думаю, средний счет без алкоголя должен быть где-то полторы тысячи рублей.