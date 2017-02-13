Фото: ТАСС/Андрей Махонин
Москвичи высоко оценили новую подсветку пешеходных переходов, сообщает пресс-служба проекта "Активный гражданин".
Эксперимент провели в нескольких районах столицы – на пяти пешеходных переходах установили дополнительную подсветку светофоров, так что теперь зеленым, желтым или красным горит не только сам сигнал, но и опора, на которой установлен светофор.
Такое решение делает дорожное движение более безопасным – световое решение является эффективным психологическим фактором, который дополнительно сдерживает водителей и пешеходов от нарушения ПДД.
Увидеть новые светофоры можно возле дома 12 на Ленинградском проспекте, возле 42-го на Профсоюзной улице, возле домов 52 и 57/65 на Новослободской улице, а также в Зеленограде возле корпуса 128 на Центральном проспекте и корпуса 606 на Московском проспекте.
В голосовании "Активного гражданина" приняли участие более 124 тысяч москвичей – из них порядка 100 тысяч поставили новинке пять баллов. Средний балл по голосованию составил 4,7.
В настоящее время в столице проводят эксперимент по установке уменьшенных знаков дорожного движения – их установили на улицах с наименьшей скоростью движения. Новый вид табличек согласовали со всеми инстанциями, включая ГИБДД. Перед тем, как повесить их на улицы, специалисты ЦОДД протестировали их совместно с институтом МАДИ.
Изменение размера дорожных знаков сэкономит городу до 30 процентов денег, выделенных на их установку и содержание. Не исключено, что позднее количество табличек на дорогах снизится, а снятые знаки будут использовать на других улицах. Сам эксперимент продлится примерно полтора месяца.
