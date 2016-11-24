Крупный спортивный центр откроют в Печатниках после ликвидации мусорной свалки

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Крупный центр технических видов спорта откроют в Печатниках после ликвидации мусорной свалки, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, все работы могут завершить летом 2018 года, однако возможно, что это произойдет быстрее.

Бирюков добавил, что бытового мусора на свалке гораздо меньше, чем строительных грунтов и прочих отходов, которые можно рекультивировать, вместо того, чтобы перевозить на другую свалку – так они не нанесут ущерба экологии.

После того, как свалку расчистят, на ее месте построят спорткомплекс с вертолетной площадкой, парковками, зонами дрифта, дрэг-рейсинга, а также авто-, мото- и велотрассы, скалодром и детскую игровую зону. Общая площадь комплекса составит порядка 30 гектаров, что почти в два раза больше территории бывшей свалки.

Ранее представители партии "Единая Россия" – депутат Госдумы Елена Панина, член Общественной палаты России Петр Толстой – и местные жители обратились в правительство Москвы с просьбой расчистить территорию свалки.

Свалка в Печатниках недалеко от берега Москвы-реки площадью возникла более 20 лет назад. К началу 2010-х годов она представляла собой крупный полигон отходов площадью 12 гектаров, на котором было складировано порядка 2 миллионов кубометров строительного мусора, строительных грунтов и твердых бытовых отходов.

