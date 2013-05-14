"Вечерка": Счетная палата серьезно проверяет "Газпром"

Фото: ИТАР-ТАСС

Счетная палата серьезно проверяет "Газпром"

Счетная палата начала проверку в отношении "Газпрома". Как заявил в этой связи глава палаты Сергей Степашин: "Многие говорят о закрытости этой компании, но я хочу особо подчеркнуть, что "Газпром" полностью сотрудничает с аудиторами Счетной палаты, предоставляя все необходимые документы". Примечательно, что аналогичная серьезная проверка в отношении нефтегазовой компании была только пять лет назад. "Думаю, что итоги проверки будут интересными", - отметил Сергей Степашин и особенно подчеркнул, что никто распоряжений по этому поводу "сверху" не давал. Однако некоторые экономисты считают, что за ревизией финансовой деятельности крупнейшего энергетического монополиста кроются веские причины, пишет "Вечерняя Москва".

Разрушил памятник - получи миллионный штраф

Размеры штрафов за нарушение Правил охраны памятников истории и культуры значительно увеличены. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон, который был опубликован в среду, 8 мая, на официальном портале правовой информации. Так, максимальная сумма при уничтожении памятника, включенного в список ЮНЕСКО, составит 60 миллионов рублей. Документ повышает размер штрафа за нарушение требований использования и госохраны памятников истории и культуры народов РФ.

Крюковский лес разрастается

В Крюковском лесопарке жителями Зеленограда было посажено 40 молодых елей и кустарников. Об этом "ВМ" сообщили в пресс-службе префектуры Зеленоградского округа. Восстановительные посадки деревьев на природных территориях Зеленоградского лесопарка начались еще в апреле. Зеленоградцы вместе с сотрудниками Управления особоохраняемых природных территорий участвовали в субботниках, а также в посадке деревьев и кустарников в разных частях лесопарка.

