Пенсионер из подмосковного Домодедово застрелился из "авторучки"

Пожилой мужчина, предположительно, покончивший с собой выстрелом в голову из самодельного стрелявшего устройства, найден в одном из гаражей в Домодедове, сообщает МИА "Россия сегодня".

Следователи нашли рядом с телом подозрительную "авторучку", которая, как выяснилась при осмотре, является замаскированным пистолетом.

"68-летний пенсионер был обнаружен с огнестрельным ранением в голову, основная версия - это суицид. С места происшествия изъят предмет, похожий на авторучку, и предсмертная записка", - рассказал источник агентства в правоохранительных органах.

В настоящее время "пистолет" направлен на исследование в криминалистическую лабораторию. "Все материалы по факту смерти мужчины переданы следственным органам", - добавил собеседник агентства.