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Происшествия

30 января 2015, 12:37

Автоледи не отсудила у салона деньги за резкий запах из машины

суды жалобы компенсации салоны

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Жительнице Калининградской области не удалось отсудить у автосалона стоимость машины, в салоне которой стоял резкий запах, передает пресс-служба областного суда.

Истица купила Toyota RAV4 с кожаным салоном в 2013 году. Позже в машине появился резкий запах – как оказалось, в обивке местами использовался заменитель кожи. Женщина самостоятельно провела экспертизу о превышении пределов концентрации загрязняющих веществ в салоне авто и на ее основании потребовала назад деньги. Автосалон отказал, и она пошла в суд.

Районный суд, рассмотрев заявление, постановил, что покупательницу не уведомили о комбинированном составе обивки салона, в связи с чем продавец должен возместить ей стоимость авто и выплатить штраф.

Ответчик, не согласившись с решением, обратился в областной суд. Там оказалось, что у RAV4 вообще нет машин полностью с кожаным салоном, а у покупательницы была возможность ознакомиться с особенностями машины.

Кроме того, была проведена экспертиза воздуха в салоне, которая показала, что содержание вредных веществ не превышает допустимых норм. В итоге суд отказал клиентке автосалона в компенсации.

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