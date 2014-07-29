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Происшествия

29 июля 2014, 16:57

У "Почты России" отсудили 20 тысяч рублей за съеденную мышами посылку

суды возмещение ущерба иски Почта компенсации

Фото: ИТАР-ТАСС

Жительница Челябинской области отсудила у "Почты России" 20 тысяч рублей за посылку, съеденную грызунами, передает пресс-служба Пластского горсуда.

Ранее женщина заказала себе косметику из Израиля на 10 тысяч рублей, в качестве способа доставки она выбрала "Почту России". До адресата посылка не дошла, и в ходе нескольких месяцев переписки выяснилось, что товар съели грызуны.

Потерпевшая обратилась в "Почту России" за компенсацией, но ей заявили, что возмещение вправе требовать только отправитель. Тогда женщина обратилась в суд с требованием возместить ей расходы на косметику, почтовые услуги и за моральный вред.

Отметим, что "Почта России" иск не признала – по мнению представителя компании, у истицы не было документа, подтверждающего оказание услуг почтовой связи.

Однако мировой суд все же взыскал с компании 20 тысяч рублей, а судья высшей инстанции подтвердил это решение.

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