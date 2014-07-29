Экс-директор ДЕЗ получил 9 лет за аферы с землей

Фото: ИТАР-ТАСС

Басманный райсуд приговорил бывшего гендиректора ООО "ДЕЗ Пресненского района" к 9 годам колонии за серию мошенничеств с землей, передает пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно материалам дела, обвиняемый получил копии документов, необходимых для оформления помещения в доме на улице Красная Пресня, и вместе с поддельными бумагами передал их в Росреестр.

В результате экс-директор ДЕЗа через подставную фирму получил право на возведение в здании мансарды площадью 368,4 квадратных метра и стоимостью 52,5 миллиона рублей.

Таким же способом он похитил нежилое помещение на Шмитовском проезде, сумма ущерба превысила 171 миллион рублей.

При попытке захватить три этажа еще одного здания в ноябре 2012 года предпринимателя задержали. Позже ему предъявили обвинения по статьям "Мошенничество в особо крупном размере", "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления" и "Покушение на отмывание денег".