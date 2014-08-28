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Происшествия

28 августа 2014, 16:13

Водитель заплатит 100 тысяч рублей за сбитого скутериста, который сломал руку

суды скутеры травмы авария

Фото: ИТАР-ТАСС

В Красноярске водительница иномарки и его страховая заплатят отцу скутериста, который сломал руку в ДТП, 102 тысячи рублей, передает пресс-служба краевого суда.

Как установил суд, на мальчика, управлявшего мотороллером Honda, наехал автомобиль Toyota. В результате скутерист получил перелом руки в нескольких местах, что суд квалифицировал как "вред здоровью средней тяжести". Кроме того, ремонт мотороллера стоил 21,6 тысячи рублей.

Женщину, сбившую мальчика, оштрафовали на 2,5 тысячи рублей за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью. Кроме того, она выплатит 70 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Добавим, что гражданская ответственность водителя была застрахована, и суд взыскал в качестве возмещения ущерба за ремонт 21,6 тысячи рублей. Еще 10,8 тысячи страховая выплатит за отказ от мирового соглашения – ранее отец мальчика туда обращался за компенсацией.

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