Управляющая компания заплатит 200 тысяч девушке, которая не сможет танцевать

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Одна из управляющих компаний Красноярска заплатит более 200 тысяч рублей девушке, которая провалилась в канализационный люк и после этого не может танцевать, сообщает пресс-служба краевого суда.

Как установил суд, в 2011 году пострадавшая наступила на край крышки люка и провалилась в колодец. Оттуда ее вытащили сотрудники соседнего магазина, которые также вызвали скорую помощь.

Врачи диагностировали повреждение голеностопного сустава, малоберцовых связок и сухожилий малоберцовой мышцы, травма была квалифицирована как вред здоровью средней тяжести.

Пациентке пришлось провести дома 58 рабочих дней, при этом для ходьбы ей пришлось использовать костыли, а затем трость. В своем заявлении она указала, что из-за травмы не может долго ходить, танцевать и носить модельную обувь.

Суд возложил ответственность на управляющую компанию и обязал ее выплатить в пользу пострадавшей утраченный заработок – 32 000 рублей, расходы на лечение и покупку трости – 22,5 тысячи, компенсацию морального вреда – 150 тысяч рублей.