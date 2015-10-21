Семья Фриске готова отказаться от наследства ради встреч с внуком

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Родители Жанны Фриске готовы отказаться от наследства ради встреч с внуком Платоном, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Между родственниками Жанны Фриске и ее гражданским мужем Дмитрием Шепелевым возник конфликт. По словам семьи покойной артистки, отец ребенка не дает им видеться с внуком и даже угрожал увезти малыша из страны.

"У нас все по-прежнему: Шепелев не дает видеться с Платошей. Мы заключили соглашение с адвокатом, который будет представлять наши интересы в суде. У меня уже нет сил разговаривать с Шепелевым, будем бороться официально", – цитирует издание отца Жанны Владимира Фриске.

Масло в огонь подливает и предстоящий раздел наследства, ведь главный претендент на имущество Жанны – ее сын Платон, представителем которого является Дмитрий Шепелев. Затем уже идут родители певицы – Владимир Фриске и Ольга Копылова.

Согласно данным Русфонда, на лечение Жанны Фриске было собрано 69 миллионов рублей, из них более 32 были отданы на благотворительность. 11,6 миллионов пошли на оплату лекарств и счетов от клиник.

Оставшуюся сумму фонд перечислил на счет Жанны, и до ее смерти, 15 июня 2015 года, поступали отчеты о расходах на общую сумму 4 120 959 рублей. После наступления срока наследования, то есть 16 декабря 2015 года, Русфонд запросит у наследников данные о состоянии счета, где должно быть 20 890 831 рублей.

По словам Владимира Фриске, Шепелев пользовался деньгами Жанны с ее личных счетов. "Он боялся брать деньги, собранные на лечение. Брал деньги Жанны, с ее личных счетов. Опустошил ее счета. А нам еще придется

оплачивать долг за лечение: Дмитрий не заплатил американской и немецкой клиникам. Там примерно 300 тысяч долларов, теперь их требуют с нас", – отметил отец певицы.

Как отмечает гражданский муж Жанны Фриске, он передавал все отчеты в Русфонд, когда сопровождал Жанну в больнице, и у него нет доступа к счетам жены, ими распоряжаются ее родные.

"Когда я сопровождал Жанну или присутствовал при оплате лекарств, все чеки я собирал и передавал. Все остальное – не мои деньги, и я не несу за них ответственности, – сказал Дмитрий Шепелев. – Не надо путать тех, кто мог пользоваться деньгами, с теми, кто является наследником. Платон – наследник, но он не может тратить эти деньги, хотя бы потому, что ему 2,5 года. Я категорически против того, чтобы эти деньги были потрачены на что угодно, кроме благотворительности".

По словам адвоката семьи Фриске Александра Карабанова, для Шепелева сейчас вопрос наследства является главным. А для семьи Фриске первостепенным является ребенок. "Некоторое время назад отец Жанны предложил Дмитрию, чтобы тот все забрал себе, а взамен обеспечил семье общение с ребенком. Семья Фриске – не бедные люди. А Шепелев? У него нет в Москве своего угла, а лишь съемная квартира. Здесь акценты всем видны и понятны. Для нас первостепенная задача – заключить досудебное соглашение, в котором будет определено время общения с ребенком. Семью Жанны волнует только судьба Платона", – сказал адвокат.

Ранее m24.ru сообщало, что гражданский муж певицы Жанны Фриске телеведущий Дмитрий Шепелев написал жалобу в правоохранительные органы на своего бывшего тестя Владимира Фриске из-за угроз и оскорблений в свой адрес. Телеведущий потребовал привлечь отца своей бывшей гражданской жены Жанны Фриске к уголовной ответственности за угрозы убийством.

Фриске стала известна широкой публике с 1996 года, когда вошла в состав группы "Блестящие". В 2003 году она начала сольную карьеру, которая также сложилась успешно. Затем артистка снялась в фильмах "Ночной дозор", "Дневной дозор" и "О чем говорят мужчины". В апреле 2013 года у певицы и ее гражданского мужа Дмитрия Шепелева родился сын Платон.