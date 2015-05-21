Банки начали судиться с заемщиками по валютной ипотеке

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В российские суды поступили первые иски от банков к валютным ипотечным заемщикам. Первые иски на своих клиентов подали Райффайзенбанк и Собинбанк, их примеру готов последовать ряд крупных банков, сообщает газета "Коммерсантъ".

Опрошенные изданием валютные заемщики отмечают, что первые иски поступили в суды еще в апреле. По словам одной из клиенток Собинбанка, финансовое учреждение подало иски к шести валютным заемщикам и обещает в ближайшее время подать в суд иски ко всем остальным заемщикам, не выплачивающим долги по ипотеке.

В пресс-службе Райффайзенбанка изданию пояснили, что с 1 апреля банк подал в Москве и области 16 исковых заявлений о взыскании такой задолженности, а за январь-марта 2015 года - семь. В Собинбанке от комментариев отказались.

По данным "Коммерсанта", большинство банков из первой десятки работающих с валютной ипотекой (Сбербанк, ВТБ 24, Газпромбанк, "ДельтаКредит", Банк Москвы, Росбанк, Райффайзенбанк, Абсолют-банк, ПАО "Ханты-Мансийский банк "Открытие"", "Уралсиб") намерены подать иски к неплательщикам.

Так, по словам директора департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Игоря Шкляра, уже в июне организация намерена подать около 70 исков против неплательщиков (всего валютные ипотечные кредиты в Росбанка взяли около 1,5 тысячи человек).

Напомним, в апреле правительство России выпустило постановление, по которому будет пересмотрена ставка ипотечного кредита тем, у кого из-за кризиса упали доходы. Согласно тексту документа, пересмотрят ставку тем, чьи доходы упали на треть или кто стал платить из-за курса валют на 30 процентов больше. Постановление было принято в соответствии с антикризисным планом правительства.

Механизм реструктуризации предполагает снижение платежей заемщика в 12 месяцев, прощение части основного долга заемщика и изменение условий кредита, а также установление процентной ставки на уровне не выше 12 процентов годовых. Всего в рамках программы планируется оказать помощь не менее 22,5 тысячи заемщиков.

При этом кредитор имеет право на часть недополученных доходов по ипотечным кредитам. Предельная сумма возмещения составляет 200 тысяч рублей.

Трудности у заемщиков возникли из-за падения курса рубля. Большинство из них брали кредит в то время, когда доллар стоил 22–23 рубля.