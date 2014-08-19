Дело о банкротстве авиакомпании "Полет" было отложено на 21 октября

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Арбитражный суд Москвы снова отложил на 21 октября рассмотрение обоснованности заявления ОАО "Ильюшин Финанс Ко" о признании банкротом ЗАО "Авиакомпания "Полет".

Рассмотрение дела было отложено для запроса у управления ФСБ по Воронежской области информации об исполнении компанией работ, связанных с государственной тайной, передает РАПСИ.

Напомним, что суд в марте прекратил производство по заявлению ООО "Авиа-Партнер" о банкротстве авиакомпании "Полет". Производство по делу было прекращено в связи с тем, что авиакомпания погасила задолженность перед заявителем.

Ранее арбитражный суд Москвы вернул крупной страховой компании ЗАО "МАКС" ее заявление с требованием признать авиакомпанию "Полет" банкротом.