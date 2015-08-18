Суд дал два года коммерсанту, предложившему взятку за освобождение знакомого

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Басманный райсуд приговорил к году и 10 месяцам колонии предпринимателя, который за взятку хотел помочь знакомому избежать уголовного дела, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно материалам дела, в июне 2013 года предприниматель узнал, что его знакомый подозревается в совершении кражи, и предложил оперуполномоченному 100 тысяч рублей за прекращение проверки и ненаправление материалов в органы дознания.

Полицейский от взятки отказался и сообщил в управление собственной безопасности МВД.

Помимо лишения свободы, суд приговорил коммерсанта к штрафу в размере 2,1 миллиона рублей.

Ранее столичного полицейского задержали при получении 1,8 миллиона рублей в качестве взятки. По версии следствия, замначальника полиции по оперативной работе одного из ОВД получил через своего знакомого деньги от руководства одной из компаний за непроведение проверки. При передаче денег средств сотрудник полиции и его соучастник были задержаны.