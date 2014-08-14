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Происшествия

14 августа 2014, 16:27

Мать отсудила 200 тыс. рублей за лечение, сделавшее ее дочь "угрюмой"

суды иски компенсации лечение судебные решения

Фото: ИТАР-ТАСС

Жительница Хакасии отсудила у двух медучреждений по 100 тысяч рублей за операции, сделавшие ее ребенка "угрюмым", передает пресс-служба ВС республики.

В 2012 году 10-летняя девочка сломала руку, травму вылечили в больнице Саяногорска. Вскоре после выписки пациентка снова почувствовала боль, и ей провели повторный курс, причем врачи установили ей спицу Киршнера – стержень для фиксации костей.

Но боль не утихла, и спустя какое-то время девочку госпитализировали в республиканское медучреждение, но лечение снова не помогло. Спустя почти год пациенткой занялись врачи больницы Минздрава, которым удалось исправить последствия предыдущих операций.

Мать девочки подала в суд иск, в котором требовала компенсировать пострадавшей моральный ущерб – по словам истицы, пострадавшая была подвижной и любила игры, а сейчас она из-за ограниченной подвижности "стесняется сверстников, стала замкнутой и угрюмой".

Суд решил, что два медучреждения выбрали неправильное лечение и провели операции, усугубившие состояние пациента. Исходя из этого, а также из результатов медэкспертизы, судья взыскал с городской и республиканской больниц по 100 тысяч рублей.

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