Разыскивается 8-летний мальчик, которого отец прячет от матери

Управление Федеральной службы судебных приставов России по Московской области

В Раменском районе Московской области разыскивается 8-летний мальчик. Об этом сообщает УФСПП по Московской области.

Согласно исполнительному производству Раменского районного отдела судебных приставов, Матевос Оганесович Акопян, 19.08.2004 года рождения, должен жить с матерью. Однако отец мальчика препятствует воле суда и скрывает ребенка.

В связи с этим судебным приставом-исполнителем заведено розыскное дело.

Если вы располагаете информацией о местонахождении Матевоса Акопяна, то об этом можно сообщить по телефону отдела организации розыска должников и их имущества УФСПП: 8 (498) 720-50-23 или по телефону Раменского районного отдела судебных приставов: 8 (496) 461-12-00.