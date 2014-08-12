Клиентка клиники отсудила 1 млн рублей за некачественный протез зубов

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В Челябинской области клиентка стоматологической клиники отсудила почти миллион рублей за некачественно установленный протез, сообщает пресс-служба Златоустовского горсуда.

Впервые женщина обратилась в клинику в 2011 году. Она заключила договор на лечение и протезирование зубов, затем в течение двух лет ей провели несколько операций и установили временные протезы.

После установки конструкций женщина несколько раз обращалась в клинику с жалобами на перекос челюсти, выпадение протезов и скованность жевательных мышц, а после вообще попросила вернуть деньги за лечение.

В медучреждении решить спор миром отказались, и их клиентка обратилась в суд. Там представитель клиники согласился вернуть деньги (197,5 тысячи рублей) и при этом утверждал, что лечение прошло правильно.

Для определения последствий вмешательства врачей была назначена судмедэкспертиза, которая выявила существенные недостатки лечения.

На основе мнения экспертов суд постановил вернуть пострадавшей деньги, взыскать с клиники в ее пользу штраф, неустойку и компенсацию, а также возместить судебные расходы. Общая сумма составила 933 тысячи рублей.