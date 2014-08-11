Экс-командира "Стрижей" оштрафовали на 775 тысяч рублей за взятку

Приговор экс-командиру "Стрижей" оставили без изменений

Бывшего командира пилотажной группы "Стрижи" Валерия Морозова признали виновным в попытке получения взятки и оштрафовали на 775 тысяч рублей, передает Агентство "Москва".

Кроме того, бывшего командира лишили права занимать должности на госслужбе сроком на 1,5 года. Ранее Морозова приговорили к такому же штрафу, но Московский окружной военный суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение.

Защита Морозова уже заявила о своем намерении обжаловать решение суда.

Напомним, Морозов был задержан 27 августа 2012 года при получении 31 тысяч рублей в качестве взятки от подчиненного якобы за полное освобождение от работы.

При задержании он написал явку с повинной, однако позднее отказался от нее – Морозов заявил журналистам, что уголовное дело стало следствием оговора со стороны одного из бывших подчиненных. В октябре 2012 года Морозов был уволен из Вооруженных сил с формулировкой "за действия, не совместимые со званием российского офицера".

При этом защита бывшего командира обратилась в коллегию с требованием лишить статуса судью Одинцовского гарнизонного суда, оштрафовавшего Морозова.