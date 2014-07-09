Экс-мэр Махачкалы Саид Амиров получил 10 лет за подготовку теракта

Экс-мэр Махачкалы Саид Амиров признан виновным в организации теракта

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил отстраненного мэра Махачкалы Саида Амирова к 10 годам тюрьмы за подготовку к теракту, передает пресс-служба СКР.

Отбывать наказание Амиров будет в колонии строгого режима. Кроме того, бывший заместитель главы Каспийска Юсуп Джапаров получил по тому же делу 8,5 лет.

Согласно материалам дела, Амиров и Джапаров готовились к посягательству на жизнь главы регионального Пенсионного фонда. Они планировали сбить ракетой самолет, на борту которого должен был находиться государственный деятель. СК полагает, что Амиров хотел достичь сразу нескольких целей: устранить своего политического конкурента, списав теракт на действия незаконных вооруженных формирований; создать панику в республике, показав несостоятельность региональных властей; убедить граждан, что он "единственная политическая фигура, способная руководить регионом".

Теракт удалось предотвратить благодаря следователям, которые обнаружили и изъяли зенитный комплекс в тайнике на территории одного из районов Дагестана.

Операция по задержанию Амирова была проведена в Махачкале 1 июня 2013 года. Мэра вертолетом доставили в аэропорт, а затем самолетом в Москву, где суд его арестовал. Обвиняемый своей вины не признавал. Помимо планирования покушения, Амиров подозревался в организации убийства сотрудника СК России Арсена Гаджибекова.

В декабре 2013 года следователи завершили расследование дела в отношении Амирова по статьям о приготовлении к совершению теракта и организации незаконного оборота оружия. ВС РФ в феврале удовлетворил ходатайство зампрокурора РФ об изменении территориальной подсудности и направлении дела на рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону.