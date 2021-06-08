Мать погибшей студентки МГИМО обжалует приговор сыну дагестанского политика

В Москве суд оправдал Муртузали Меджидова, сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова, по делу об убийстве студентки МГИМО. Инцидент произошел в апреле 2018 года. Сообщалось, что девушка выпала из окна здания вуза и из-за полученных травм умерла в больнице. Рассказываем подробности произошедшего.



Фото: телеграм-канал Mash

Нашли под окнами МГИМО

В апреле 2018 года под окнами МГИМО с многочисленными травмами нашли студентку Томирис Байсафа. Тогда узнать, что же конкретно произошло, у следователей не получилось, поскольку девушка впала в кому, а спустя три недели умерла в больнице, не приходя в сознание.

Родственники настаивали на версии, что студентке "помогли" выпасть из окна. Незадолго до случившегося, по словам свидетелей, на четвертом этаже одного из корпусов университета девушка выясняла отношения со своим молодым человеком.

Спустя почти два года, 29 июля 2020 года, Басманный суд Москвы студентки арестовал по подозрению в причастности к гибели девушки ее бывшего молодого человека Муртузали Меджидова – сына бывшего главы правительства Республики Дагестан.

До этого парня допрашивали, однако доказательств для предъявления обвинения тогда было недостаточно, пишут СМИ, и он остался на свободе.

Изначально гибель девушки расследовали по статье "Доведение до самоубийства", однако позднее дело переквалифицировали по статье "Убийство". Правоохранители установили, что молодой человек в момент трагедии находился в аудитории вместе со студенткой. Следователи проверяли версию о том, что Меджидов сначала избил возлюбленную, а после этого вытолкнул ее из окна.



Фото: телеграм-канал 112

Жертва любви?

Знакомые пары рассказывали, что отношения молодых людей не были любовью с первого взгляда. Меджидов добивался Томирис и в итоге смог завоевать ее расположение. Однако эти отношения трудно было назвать счастливыми.

По словам знакомых погибшей, пара постоянно ссорилась по пустякам. Например, молодой человек мог устроить ссору из-за лайков в соцсетях от других парней. Они то расставались, то сходились. Сама студентка частенько жаловалась маме на своего бойфренда.

Родители девушки утверждали, что дочь не могла по своей воле свести счеты с жизнью, пишет РЕН. По словам матери погибшей Жанны Ахметовой, несколько свидетелей заявляли, что в аудитории были слышны крики: "Не бей меня, не трогай меня!", а также летали тяжелые предметы.

Характер полученных травм говорит о том, что девушка падала из окна спиной, то есть ее могли толкнуть, добавила женщина.





Жанна Ахметова мать погибшей У нее обломаны ногти на руках, она за что-то цеплялась, держалась. Обнаружен ноготь на окне, о котором следствие только после сказало.

Однако, как выяснилось в ходе следствия, девушка говорила о том, что покончит с собой, если молодой человек ее бросит. Об этом заявил один из адвокатов обвиняемого Магомед Эснедиров.

"Как рассказал один из свидетелей, работник МГИМО, погибшая девушка незадолго до смерти говорила своей лучшей подруге, что покончит с собой, если мальчик ее бросит. Девушки дружили, жили в одной комнате в общежитии. Свидетель рассказывал об этом на следствии, подтвердил это и в суде", – объяснил адвокат.



Фото: телеграм-канал 112

Оправдательный приговор

Разбирательство по факту гибели студентки МГИМО длилось три года. В итоге Никулинский суд Москвы на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес оправдательный приговор Меджидову и освободил его в зале суда.

"Меджидов признан невиновным. Присяжные заседатели дали отрицательный ответ на основной вопрос, признав недоказанность вины подсудимого в инкриминируемом преступлении органами предварительного расследования", – сказано в решении суда.

По словам адвоката молодого человека Магомеда Эснедирова, в суде были представлены прямые доказательства того, что Меджидов невиновен, а погибшая самостоятельно решилась на отчаянный шаг.





Магомед Эснедиров адвокат Муртузали Меджидова Те доказательства, которые представляла сторона обвинения, были абсолютно неинформативны в том смысле, что не доказывали вину Меджидова. Более того, обвинение представляло прямые доказательства невиновности Меджидова.

Мама погибшей разочарована таким исходом. По словам женщины, она была уверена, что обвинительного вердикта Главного следственного управления СК РФ будет достаточно.

"Люди (присяжные. – Прим. ред.) как услышали, так и сделали. Кто-то был в этот момент красочнее, профессиональнее, более подготовлен. Я считаю, что их сторона была в этот раз профессиональнее. Я думала, что если у меня есть обвинительный вердикт ГСУ СК РФ, то этого достаточно. Оказалось, что суд присяжных – вообще другая история", – сказала Ахметова.

Сейчас мать погибшей Томирис готовится к подаче апелляции, также жалобу на вынесенный приговор направит и прокуратура.

