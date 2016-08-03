Бывший мэр Ярославля приговорен к 12,5 года колонии

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Бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова приговорили к 12 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС.

Помощник Урлашова Алексей Лопатин получил семь лет, другого советника экс-мэра – Дмитрия Донскова – оправдали. Осужденные признаны виновными по двум эпизодам.

По версии следствия, Урлашов и Лопатин вымогали у директора фирмы "Радострой" взятку в размере 18 миллионов рублей за заключение муниципального контракта. Лопатин, согласно материалам дела, участвовал в вымогательстве в качестве посредника.

В совокупности Урлашов приговорен к 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 42 миллионов рублей. Сам экс-мэр вину отрицает и считает свое дело политическим.

Уголовное дело в отношении Урлашова стало одним из наиболее громких за последние годы в России, учитывая величину города Ярославля (более 600 тысяч жителей) и тот факт, что Урлашов, будучи представителем оппозиции, в 2012 году победил на выборах мэра делегата от партии власти Якова Якушева.