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Происшествия

03 августа 2012, 17:21

Сергей Безруков хочет отсудить 2 млн рублей за свое изображение

суды иски Сергей Безруков

ИТАР-ТАСС

9 августа Савеловский суд рассмотрит иск актера Сергея Безрукова о компенсации ему 2 миллионов рублей за вмешательство в частную жизнь, сообщает РИА Новости.

"Безруков просит суд признать, что ответчик - ООО "Бауэр СНГ" - нарушил его право на защиту изображения", - сообщил представитель суда.

Сергей Витальевич Безруков – российский актер театра и кино. Он прославился благодаря сериалу "Бригада", где сыграл одну из главных ролей, сериалу "Мастер и Маргарита", а также фильмам "Есенин", "Пушкин. Последняя дуэль", "Высоцкий. Спасибо, что живой".

Это уже не первый судебный иск актера. Ранее суд взыскал с журнала "Папарацци" 100 тысяч рублей по иску Безрукова о защите чести и достоинства.

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