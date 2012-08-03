Сергей Безруков хочет отсудить 2 млн рублей за свое изображение

ИТАР-ТАСС

9 августа Савеловский суд рассмотрит иск актера Сергея Безрукова о компенсации ему 2 миллионов рублей за вмешательство в частную жизнь, сообщает РИА Новости.

"Безруков просит суд признать, что ответчик - ООО "Бауэр СНГ" - нарушил его право на защиту изображения", - сообщил представитель суда.

Сергей Витальевич Безруков – российский актер театра и кино. Он прославился благодаря сериалу "Бригада", где сыграл одну из главных ролей, сериалу "Мастер и Маргарита", а также фильмам "Есенин", "Пушкин. Последняя дуэль", "Высоцкий. Спасибо, что живой".

Это уже не первый судебный иск актера. Ранее суд взыскал с журнала "Папарацци" 100 тысяч рублей по иску Безрукова о защите чести и достоинства.