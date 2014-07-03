Московские судьи в два раза превысили показатели 2012 года

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В первом квартале 2014 года было исполнено 30% решений московских судей, сообщает пресс-служба Мосгорсуда по итогам заседания общественной комиссии по взаимодействию с судейским сообществом Москвы. Это в два раза превышает показатели 2012 года.

Заместитель председателя Московского городского суда Галина Агафонова отметила, что ситуация с реальным исполнением судебных решений из года в году улучшается, однако в целом остается плачевной.

Из числа решений, направленных на исполнение в 2012 году, фактически исполнено только 15%, а направленных в 2013 году и в первом квартале 2014 года - около 30%.

Согласно докладу, в 2012 году судами Москвы было выдано 191 тысяч 486 исполнительных листов, из них на принудительное исполнение в службу судебных приставов города направлено 88 тысяч 569.

В 2013 году было выдано 212 тысяч 154 исполнительных листа, на принудительное исполнение направлено 102 тысяч 991.

В первом квартале этого года суды выдали 34 тысяч 194 исполнительных листа, а на принудительное исполнение было направлено 32 тысяч 852.

Также на заседании председатель Тверского районного суда Москвы Ольга Солопова рассказала о новом пилотном проекте, запущенном в суде. Проект предусматривает исполнение определенной категории судебных решений с применением электронных технологий.