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Происшествия

03 июля 2014, 15:43

Суд признал виновными всех фигурантов дела о крушении "Булгарии"

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Фото: ИТАР-ТАСС

Суд в Казани признал виновными фигурантов дела о крушении теплохода "Булгария", произошедшем в 2011 году, передает ИТАР-ТАСС.

На скамье подсудимых находятся бывший субарендатор судна Светлана Инякина, старший эксперт Камского участка Российского речного регистра Яков Ивашов, старпом капитана "Булгарии" Рамиль Хаметов, экс- начальник Казанского отдела управления Ространснадзора Ирек Тимергазеев и его подчиненный - инспектор Владислав Семенов.

Они обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в нарушении правил безопасности эксплуатации водного транспорта, нарушении правил охраны труда, неправомерной выдаче официальных документов, удостоверяющих соответствие оказываемых услуг требованиям безопасности и злоупотреблении должностными полномочиями.

Добавим, что потерпевшие по делу о крушении теплохода "Булгария" подали гражданские иски на сумму около 202 миллионов рублей. В настоящее время суд оглашает приговор, это займет несколько дней.

Теплоход "Булгария" затонул 10 июля 2011 года в Куйбышевском водохранилище недалеко от села Сюкеево Камско-Устьинского района Татарстана. На его борту находился 201 человек, 122 из них погибли.

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