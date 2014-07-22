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Происшествия

22 июля 2014, 20:17

Арестован третий фигурант дела об аварии в московском метро

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Басманный суд в Москве. Фото: ИТАР-ТАСС

Басманный суд арестовал до 15 сентября 55-летнего директора по производству субподрядной организации ООО "Спецтехреконструкция" Анатолия Круглова по делу об аварии на "синей" ветке метро, сообщает Агентство "Москва".

Круглов подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации метрополитена, повлекшее смерть двух и более лиц".

По версии следствия, он являлся ответственным за производство работ по врезке стрелочного перевода на перегоне станций "Парк Победы - Славянский бульвар", однако не осуществил надлежащего контроля.

23 июля Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос об аресте четвертого подозреваемого по делу об аварии в столичном метро - замначальника дистанции капитального ремонта службы пути ГУП "Московский метрополитен" Алексея Трофимова. "Ожидается, что материалы о ходатайстве об аресте Трофимова поступят в суд 23 июля, когда и состоится судебной заседание по данному вопросу", - сообщила ИТАР-ТАСС пресс- секретарь суда Анна Фадеева.

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Подозреваемыми по уголовному делу уже проходят мастер службы путей подземки Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов. По версии следствия, они проводили установку новой стрелки на путях перед станицей метро "Славянский бульвар" и некачественно ее закрепили (примотали тонкой проволокой), что привело к крушению поезда.

15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек. В результате инцидента погибли 23 человека, более 400 пострадали.

Сюжет: ЧП на Арбатско-Покровской линии метро

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