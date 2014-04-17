Елену Перову оштафовали за вождение в пьяном виде

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Мировой суд оштрафовал телеведущую Елену Перову на 30 тысяч рублей за езду в пьяном виде, сообщает телеканал "Москва 24".

В прошлом году экс-солистки группы "Лицей" в состоянии алкогольного опьянения протаранила на своем Opel припаркованный Mercedes. Тогда девушку лишили прав на 1,5 года.

28 марта инспекторы ГИБДД вновь остановили Перову за вождение в нетрезвом виде и без прав.

Первое судебное заседание, на котором должны были решить вопрос о наказании для Перовой, перенесли из-за неявки ответчицы. На заседание в четверг, 17 апреля, телеведущая также не явилась, и судья вынесла решение без ответчицы.