Прокурор попросил для националиста Александра Поткина 9 лет заключения

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В ходе заседания Мещанского районного суда прокурор попросил приговорить националиста Александра Поткина (Белова), обвиняемого по делу о хищениях в казахстанском БТА-банке, к девяти годам лишения свободы, сообщает Агентство "Москва".

По словам обвинителя, вина Поткина подтверждена и полностью доказана. Он также отметил, что показания свидетелей полностью опровергают слова подсудимого.

В сентябре 2015 года Поткину было предъявлено обвинение по четырем статьям – "Разжигание межнациональной розни", "Создание экстремистского сообщества", "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" и "Легализация денежных средств, полученных преступным путем".

По данным обвинительного заключения, Поткин создал экстремистское сообщество "Русские" по просьбе казахстанского олигарха Мухтара Аблязова, который пообещал ему денежное вознаграждение за совершение националистических акций.

Сообщество готовило активистов из России и Казахстана к проведению всевозможных акций протеста на территории одного из киргизских пансионатов возле озера Иссык-Куль.

Финансирование планировалось осуществлять за счет похищенных в период с 2006 по 2009 годы денег из БТА-банка. По версии следствия, с Поткиным содействовал второй организатор сообщества Петр Милосердов, чье местонахождение пока не известно.

Помимо этого, Поткин обвиняется в легализации незаконно похищенного имущества БТА-банка на сумму порядка 5 миллиардов рублей. В настоящее время деятельность экстремистского движения пресечена решением Мосгорсуда.