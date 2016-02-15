Злоумышленники предстанут перед судом за кражу более 3 млн рублей из банкомата

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Трое обвиняемых в хищении более 3 млн рублей из банкомата на юго-западе Москвы предстанут перед судом, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

По данным следствия, в марте прошлого года трое злоумышленников с помощью самодельного устройства повредили банкомат, который располагался в безлюдном месте и работал круглые сутки. Один из преступников с целью блокировки движения транспорта металлическим тросом перекрыл дорогу. Другие тем временем с помощью газа взорвали банкомат и похитили более 3 млн рублей.

Подозреваемые были задержаны по горячим следам. По данному факту возбуждено уголовное дело, злоумышленников заключили под стражу.

В настоящее время дело направлено в Гагаринский райсуд для рассмотрения по существу.