Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 февраля 2016, 04:32

Политика

Злоумышленники предстанут перед судом за кражу более 3 млн рублей из банкомата

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Трое обвиняемых в хищении более 3 млн рублей из банкомата на юго-западе Москвы предстанут перед судом, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

По данным следствия, в марте прошлого года трое злоумышленников с помощью самодельного устройства повредили банкомат, который располагался в безлюдном месте и работал круглые сутки. Один из преступников с целью блокировки движения транспорта металлическим тросом перекрыл дорогу. Другие тем временем с помощью газа взорвали банкомат и похитили более 3 млн рублей.

Подозреваемые были задержаны по горячим следам. По данному факту возбуждено уголовное дело, злоумышленников заключили под стражу.

В настоящее время дело направлено в Гагаринский райсуд для рассмотрения по существу.

Сайты по теме


суд следствие уголовное дело задержание кража банкомат

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика